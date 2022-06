Tennis

Federer, Nadal... Carlos Alcaraz annonce la couleur pour Wimbledon

Publié le 15 juin 2022 à 22h35 par Dan Marciano

Absent des tournois depuis sa défaite en quart de finale de Roland-Garros face à Alexander Zverev, Carlos Alcaraz se prépare à disputer Wimbledon, où il figurera parmi les outsiders. Interrogé sur ses ambitions, le joueur espagnol a l'intention d'imiter Rafael Nadal, en réalisant des matches épiques sur le gazon londonien.

Sa défaite en quart de finale de Roland-Garros face à Alexander Zverev a été vécue comme une déception par bon nombre de supporters et d'observateurs. Preuve de l'attente qui repose sur les épaules de Carlos Alcaraz. Victorieux du Masters 1000 de Madrid en mai dernier, en battant successivement Rafael Nadal, Novak Djokovic et Alexander Zverev, le joueur espagnol de 19 ans était annoncé comme l'un des grands favoris à Porte d'Auteuil. Mais l'Allemand a pris le dessus sur la pépite, prenant, ainsi sa revanche. Pas de quoi le décourager. « Je crois que je ne suis pas loin de pouvoir arriver en demi-finale, pas loin de gagner un Grand Chelem. J'ai le niveau, en tout cas, pour arriver en demi-finales la prochaine fois » a vait-il confié après son élimination. Désormais, Alcaraz a la tête tournée vers Wimbledon, son prochain objectif. Pour préparer au mieux le prochain Grand Chelem et soigner quelques douleurs au coude, l'Espagnol a fait le choix de ne disputer à aucun tournoi sur gazon avant le rendez-vous londonien.

Carlos Alcaraz est en train de DÉTRUIRE la balle 😵#RGsurPrime #RolandGarros pic.twitter.com/yWtmuMthIn — Prime Video Sport France (@PVSportFR) May 29, 2022

« C’est possible de gagner Wimbledon »

« Le prochain tournoi sera Wimbledon. J’ai renoncé au Queen’s à cause d’un problème avec mon coude, mais je pense déjà à Wimbledon, à récupérer, soigner mon coude de la meilleure façon possible et à me préparer pour Wimbledon. J’espère donner de la joie à tous les habitants de Murcie » avait annoncé Alcaraz dans un entretien à EFE . Mais à Wimbledon, l'Espagnol ne compte pas faire de la figuration. Il souhaite s'inspirer de son aîné, Rafael Nadal, vainqueur du tournoi en 2008 et 2010. « C’est possible de gagner Wimbledon. Tout le monde se souvient de la finale de 2008 entre Nadal et Federer. C’était spectaculaire et Rafa a remporté plusieurs fois des matches historiques à Wimbledon. Je me dis que j’aimerais pouvoir jouer ce type de matches » a-t-il lâché en conférence de presse et dans des propos rapportés par We Love Tennis. Rien de surprenant pour Diego Schwartzman, 16ème joueur mondial.

« Il gagnera un Grand Chelem »