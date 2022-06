Tennis

Wimbledon : Un an après, Serena Williams annonce son incroyable retour

Publié le 14 juin 2022 à 17h35 par Arthur Montagne

A 40 ans et huit mois, Serena Williams va faire son grand retour à la compétition. Blessée et contrainte à l'abandon lors de la précédente édition de Wimbledon, l'Américaine n'est plus apparue sur les courts depuis un an. Et c'est justement sur les gazons anglais qu'elle va revenir puisque Serena Williams a elle-même annoncé son retour. L'ancienne numéro 1 mondiale pourrait bénéficier d'une wild-card à Wimbledon.

On l'avait quittée en pleurs il y a tout juste un an, mais Serena Williams va faire son grand retour. Lors de la précédente édition de Wimbledon, l'Américaine a effectivement été contrainte à l'abandon dès le premier tour contre la Biélorusse Aliaksandra Sasnovich après seulement 30 minutes de jeu et 3-3 dans le premier set. L'ancienne numéro 1 mondiale s'était gravement blessée à la jambe après une glissade et avait tenté de reprendre le match. Mais la douleur était trop intense. En pleurs, elle avait donc quitté le tournoi anglais. « J'ai eu le cœur brisé de devoir abandonner. Mon amour et ma gratitude vont vers les fans et l'équipe qui font qu'être sur le Centre Court est si spécial. Ressentir la chaleur et le soutien extraordinaires du public aujourd'hui quand je suis entrée sur le court et quand j'en suis sortie m'a énormément touchée », écrivait-elle le lendemain de son abandon sur ses réseaux sociaux. Serena Williams, alors âgée de 39 ans, aurait pu mettre un terme à sa fabuleuse carrière. Mais terminer ainsi n'est visiblement pas dans les plans de l'Américaine.

La reine est de retour