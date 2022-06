Tennis

Tennis - Roland-Garros : Après son sacre, Swiatek choquée par Lewandowski !

Publié le 4 juin 2022 à 23h35 par La rédaction

Ce samedi, Iga Swiatek s’est imposée lors de la finale de Roland-Garros face à Cori Gauff (6-1, 6-3). La numéro 1 mondiale n’a pas traîné et s’est facilement débarrassée de son adversaire en un peu plus d’une heure de jeu. Elle décroche ainsi son deuxième titre en tournoi majeur, sous les yeux de Robert Lewandowski. De quoi impressionner la Polonaise…

Impressionnante ! C’est le mot pour décrire la numéro 1 mondiale Iga Swiatek, qui s’est imposée en un temps record lors de la finale de Roland-Garros. Il ne lui aura fallu qu'un peu plus d’une heure pour clore les débats (6-1, 6-3), elle assoit donc de plus en plus sa suprématie sur le tennis féminin. En demi-finale, elle n'a abandonné que trois jeux à la Russe Daria Kasatkina (20e), surclassée 6-2, 6-1 en 64 minutes. Coco Gauff, son adversaire, 23e mondiale, avait dominé l'inattendue Italienne Martina Trevisan (59e) 6-3, 6-1 en moins d'une heure et demie. Cori Gauff, qui n’avait pas encore perdu un seul set sur le circuit, n’a pu que constater les dégâts : « Iga était juste trop forte aujourd'hui (samedi). Bien sûr, à certains moments, j'aurais pu mieux jouer. Mais elle ne vous donne rien du tout. Chaque fois que je pensais avoir frappée une bonne balle, elle faisait en sorte que ce ne soit pas le cas. C'est pourquoi elle est sur une telle série (35 victoires). En tout cas, je suis contente, car j'ai fait de mon mieux. » La Polonaise, quant à elle, peut savourer son second sacre à Roland-Garros, en conférence de presse relayée par 20 Minutes : « C’est une tout autre sensation. J’étais vraiment bien consciente de ce qu’il fallait faire pour gagner ce Grand Chelem, et je sais que j’ai fait tout ce qu’il fallait . C’est une grande fierté » . La Polonaise s’est ensuite exprimé son nouveau record, celui d’une série de 35 victoires d’affilée, égalant Vénus Williams et dépassant sa sœur : « Avec 35 succès consécutifs, je fais mieux que Serena (Williams). Ça c'est quelque chose de particulier, de spécial, parce que j'ai toujours voulu battre des records et au tennis, battre Serena, c'est plutôt difficile vu sa carrière. Je n'y pensais pas vraiment avant le tournoi alors que maintenant, je me dis : cette série est encore plus importante, elle compte encore plus et j'ai pu confirmer le fait que je suis en bonne forme. Je me sens bien plus satisfaite avec mon tennis et avec ce que j'en fais . »

« Je suis vraiment encore sous le choc »