Tennis - Roland-Garros : Zverev donne de ses nouvelles après sa terrible blessure contre Nadal !

Publié le 4 juin 2022 à 11h35 par Amadou Diawara

Ce vendredi, Alexander Zverev a vécu un terrible moment sur le court Philippe-Chatrier de Roland-Garros. Mené d'un set par Rafael Nadal, l'Allemand était au coude à coude avec son adversaire dans la seconde manche avant de se blesser très sérieusement à la cheville et de déclarer forfait. Dévasté, Alexander Zverev a tout de même tenu à donner des nouvelles de son état de santé quelques heures après la rencontre.

Ce vendredi, Alexander Zverev avait la lourde tâche de défier Rafael Nadal en demi-finale de Roland-Garros. Opposé au Majorquin sur le court Philippe-Chatrier, l'Allemand a perdu le premier set au tie-break. Au cours de la deuxième manche, Alexander Zverev se dirigeait vers un nouveau tie-break face à Rafael Nadal, mais il a dû déclarer forfait avant de le jouer (7-6, 6-6). En effet, le joueur de 25 ans s'est effondré après une terrible torsion de sa cheville. Contraint de quitter le court en chaise roulante pour se faire soigner et examiner l'ampleur des dégâts, Alexander Zverev est revenu quelques minutes plus tard, béquilles en main, pour annoncer son forfait et saluer une dernière fois lepublic du court Philippe-Chatrier. Qualifié pour la finale de Roland-Garros grâce à l'abandon d'Alexander Zverev, Rafael Nadal a tenu à lui adresser quelques mots de soutien.

«C'était un moment vraiment très difficile pour moi sur le court»

« Ce n'est pas facile de parler de ce qui vient de se passer. J'espère surtout que ce ne sera pas trop grave pour lui. J'espère que ce sera l'entorse ''normale'' et qu'il n'a rien de cassé. Il a commencé de façon exceptionnelle. Je sais ce que ça représente pour lui de se battre pour son premier titre du Grand Chelem. On est collègues, on s'est entraîné ensemble très souvent... Pour moi, c'est un rêve d'être à nouveau en finale de Roland-Garros mais bien sûr, ce n'est pas de cette façon que j'aurais voulu y parvenir. Je suis tellement désolé pour lui », a déclaré Rafael Nadal dès la fin de son duel face à Alexander Zverev dans des propos rapportés par L'Equipe .

A message from Sascha 🧡@AlexZverev I #RolandGarros pic.twitter.com/0yOhPq3EB7 — Roland-Garros (@rolandgarros) June 3, 2022

«On dirait que c'est une blessure sérieuse, mais...»