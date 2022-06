Tennis

Tennis : Cauchemar à Roland-Garros pour Zverev, soutenu par Nadal

Publié le 3 juin 2022 à 19h35 par Bernard Colas mis à jour le 3 juin 2022 à 19h36

Alors qu’il s’apprêtait à disputer son deuxième tie-break contre Rafael Nadal après avoir perdu le premier, Alexander Zverev s’est blessé à la cheville, l’obligeant à déclarer forfait (7-6, 6-6). Une terrible conclusion à cette demi-finale haletante, donnant une saveur amère à la 14e finale de Roland-Garros décrochée par l’Espagnol, triste pour son adversaire du jour.

La demi-finale de Roland-Garros tant attendue entre Rafael Nadal et Alexander Zverev a viré à la catastrophe pour ce dernier. Alors que les deux hommes jouaient depuis plus de trois heures (3h07) dans un match passionnant, l’Allemand s’est blessé à la cheville à la fin du deuxième set alors qu’il tentait de recoller au score après avoir vu Nadal remporter la première manche, longue de 93 minutes. Une terrible scène sur le court Philippe-Chatrier, accompagnée des cris de douleur du numéro 3 mondial, contraint de sortir du court sur un fauteuil roulant sous le regard malheureux de Rafael Nadal et du public parisien, qui s’attendait à observer les deux joueurs pendant encore plusieurs heures. Après avoir vu Alexander Zverev revenir en béquilles pour déclarer forfait (7-6, 6-6) et saluer la foule, le 13 fois vainqueur de Roland-Garros, qui s’est défait auparavant de Félix Auger-Aliassime et Novak Djokovic, n’a pas caché sa tristesse de voir cette demi-finale s’achever d’une telle manière.

🎾 FLASH - Rafael #Nadal se qualifie pour sa 14e finale à #RolandGarros après l’abandon sur blessure d’Alexander #Zverev. (Prime Video) #NadalvsZverev pic.twitter.com/mRWclaG7VD — Mediavenir (@Mediavenir) June 3, 2022

« C'est un rêve d'être à nouveau en finale mais vu comment le match se termine, le voir pleurer dans le vestiaire, c'est très difficile »