Tennis - Roland-Garros : C’est déjà gagné pour Rafael Nadal ?

Publié le 2 juin 2022 à 7h35 par Thibault Morlain

Déjà vainqueur à 13ème de Roland-Garros, Rafael Nadal s’est présenté Porte d’Auteuil cette année avec l’objectif de remporter une 14ème fois la Coupe des Mousquetaires et son 22ème tournoi du Grand Chelem. Chez lui à Roland-Garros, l’Espagnol était forcément le grand favori avant le début du tournoi. Et aujourd’hui, il semble plus que jamais être le futur vainqueur de cette édition 2022.

Ce mardi soir, tous les regards étaient tournés vers le Court Philippe Chatrier de Roland-Garros. Le grand spectacle était ainsi l’opposition tant attendue entre Rafael Nadal et Novak Djokovic pour les quarts de finale du Grand Chelem parisien. Dès le tirage au sort de Roland-Garros où l’Espagnol et le Serbe étaient dans la même partie de tableau, le rendez-vous était pris pour ce quart de finale entre deux des meilleurs joueurs de l’histoire du tennis. Et au fil des tours, Nadal et Djokovic ont su répondre présent pour ainsi se faire face ce mardi soir à Roland-Garros. Et c’est un match qui restera dans l’histoire encore une fois qui s’est déroulé entre les deux joueurs. En effet, le spectacle était au rendez-vous avec notamment un départ en boulet de canon de Rafael Nadal qui n’a laissé aucune chance à Novak Djokovic dans le premier set, réussissant même un double break dans le deuxième set, menant ainsi 3-0. Mais le numéro 1 mondial s’est ensuite réveillé et a remonté son retard pour remporter cette manche et revenir à égalité. Mais au troisième set, le vainqueur de Roland-Garros à 13 reprises a repris se démonstration, s’imposant alors facilement 6 jeux à 2. Pour ce qui est du 4ème set, cela a été beaucoup plus accroché puisque le numéro 1 mondial et le numéro 5 ont été jusqu’au tie break. Et celui-ci a finalement tourné en faveur de l’Espagnol, qui a remporté cet énorme choc au terme de 4 heures et 12 minutes de combat.

UN NADAL GALACTIQUE ✨🇪🇸Une victoire au terme d'un nouveau match d'anthologie face à Djokovic. #RolandGarros — Roland-Garros (@rolandgarros) June 1, 2022

Ça va être plus simple que contre Djokovic…

Pour beaucoup, ce Rafael Nadal-Novak Djokovic était la finale avant l’heure de cette édition 2022 de Roland-Garros. C’est donc l’Espagnol qui est ressorti vainqueur. De quoi alors déjà acter le 14ème sacre de Nadal à Porte d’Auteuil ? Pour le natif de Majorque, la route est en tout cas plus que jamais dégagée et les prochaines rencontres s’annoncent forcément plus simple pour Rafael Nadal. Avant de penser à une possible finale, il va d’abord falloir se débarrasser d’Alexander Zverev en demi-finale. Et pour le moment, ces oppositions ont souvent tourné en faveur de Rafael Nadal, qui a gagné 6 fois face à l'Allemand et s’est incliné à 3 reprises. De plus, depuis le début de Roland-Garros, Zverev fait preuve d’une grande irrégularité. Forcément, face au grand favori à Porte d’Auteuil, cela pourrait se payer très cher. Ensuite, si Nadal venait à se qualifier pour la finale, cela pourrait être encore plus abordable puisque suite à l’élimination de Daniil Medvedev, cette partie de tableau s’est grandement dégagée.

Attention à la blessure !

Toutefois, pour Rafael Nadal, il ne faudra pas crier victoire trop tôt. Ces derniers mois, le joueur de 35 ans a souvent été en difficulté avec son physique. Victime du syndrome de Müller-Weiss, l’Espagnol peut voir ses douleurs au pied se réveiller à tout instant. Et forcément, si tel était le cas, cela réduirait à néant ses chances de remporter un 14ème Roland-Garros. Nadal doit donc actuellement croiser les doigts pour que son physique le laisser tranquille encore quelques jours…