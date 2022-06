Tennis

Tennis : Après leur bataille, Djokovic et Nadal poussent un coup de gueule à Roland-Garros !

Publié le 1 juin 2022 à 10h35 par Arthur Montagne

Au bout de la nuit et après un match titanesque, Rafael Nadal est venu à bout de Novak Djokovic en 4 heures et 12 minutes de jeu. Une rencontre qui s'est donc terminée en pleine nuit, relançant le débat sur le choix des horaires des matches. Une chose est sûre l'Espagnol et le Serbe sont d'accord sur un point : leur duel a commencé trop tard.

Comme à leur habitude, Rafael Nadal et Novak Djokovic nous ont livré un match d'une intensité rare duquel l'Espagnol est sorti vainqueur en quatre sets (6-2, 4-6, 6-2, 7-6 [4]) et 4h12. Vainqueur, l'Espagnol disputera sa 15e demi-finale de Roland-Garros et tentera d'aller décrocher son 14e sacre. Mais pour cela, il faudra venir à bout d'un Alexander Zverev très impressionnant lors de son quart de finale face à Carlos Alcaraz (6-4, 6-4, 4-6, 7-6 [7]). Mais surtout, l'Allemand aura un avantage de taille puisqu'il bénéficiera d'un repos plus important. Il n'a effectivement échappé à personne que le choc entre Novak Djokovic et Rafael Nadal s'est disputé en night session, ce qui n'avait pas manqué de faire polémique avant la rencontre. « Je n'aime pas les sessions de nuit, je l'ai déjà dit. Je n'aime pas jouer sur terre battue la nuit », lâchait Nadal un peu plus tôt dans le tournoi. Un souhait qui n'a donc pas été pris en compte, permettant à Prime Video de diffuser la rencontre en exclusivité à partir de 21h. Cela n'a pas empêché le Majorquin de s'imposer et de livrer une prestation exceptionnelle face au numéro 1 mondial. Mais la victoire ne change rien dans l'esprit de Rafael Nadal qui pointe du doigt le manque d'équité provoqué par les matches disputés la nuit.



Djokovic et Nadal, pas fans des sessions de nuit