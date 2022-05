Tennis

Tennis : Pourquoi Nadal ne veut pas jouer en nocturne face à Djokovic ?

Publié le 30 mai 2022 à 21h35 par La rédaction

Pour la 3ème édition consécutive, Novak Djokovic et Rafael Nadal s’affronteront à Roland-Garros. Le match aura lieu ce mardi à 20h45, un horaire qui déplait grandement à Rafael Nadal, comme il l’a confié. Des conditions qui ne favorisent pas le Majorquin, qui ne pourra pas développer ses balles rapides et très liftées.

Le match le plus attendu de cette édition de Roland-Garros est déjà arrivé. En effet, Rafael Nadal et Novak Djokovic, qui avaient déjà offert un incroyable spectacle l’année dernière, se retrouveront ce mardi, pour le compte des quarts de finale. Cependant, le Majorquin ne jouera pas dans ses conditions préférées. Après sa victoire face à Botic van de Zandschulp, le joueur de 35 avait annoncé qu’il préfère jouer en journée : « Je n'aime pas les sessions de nuit, je l'ai déjà dit. Je n'aime pas jouer sur terre battue la nuit » . Toutefois, alors qu’il devra retourner sur le court à 20h45, l’homme aux 21 titres du Grand Chelem ne devrait pas pouvoir utiliser ses atouts, en faisant rebondir la balle très haut avec beaucoup d'effet.

« La balle va rebondir moins haut, et c'est plus facile d'être dans le contrôle »