Tennis

Tennis : Tsitsipás quitte Roland-Garros avec des regrets !

Publié le 30 mai 2022 à 19h35 par Axel Cornic mis à jour le 30 mai 2022 à 19h40

Numéro 4 mondial et annoncé comme l’un des favoris pour le dernier carré, Stéfanos Tsitsipás s’est fait sortir ce lundi par le jeune danois Holger Rune (7-5, 3-6, 6-3, 6-4) en huitième de finale. Un coup dur pour le Grec, qui nourrit énormément de regrets après cette défaite...

C’est la grande nouvelle de la journée ! Visage très connu de la nouvelle génération, Stéfanos Tsitsipás était pressenti pour aller jusqu’au bout à Roland-Garros. Il était même le grand favori de cette partie basse du tableau... mais c’était sans compte sur la surprise Holger Rune. Le tout jeune danois, qui dispute pour la première fois de sa carrière le tournoi parisien, a surpris le finaliste de l'édition 2021. Il faut dire que ce dernier n’a jamais semblé vraiment sûr de lui depuis le début de Roland-Garros, se montrant très fébrile lors des précédents tours.

« J'étais un joueur complètement différent une fois que je suis entré dans le court »