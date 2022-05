Tennis - Roland-Garros

Tennis - Roland-Garros : Nadal, Djokovic... La polémique est loin d'être terminée !

Les organisateurs de Roland-Garros ont décidé de programmer le quart de finale entre Rafael Nadal et Novak Djokovic en session de nuit, ce mardi soir à 21h sur le court Philippe-Chatrier. Le match sera donc diffusé sur Prime Video... mais accessible gratuitement sur la plateforme d'Amazon.

Ces dernières 24 heures, un sujet revenait avec insistance du côté de Roland-Garros : la programmation de la journée de mardi, et plus particulièrement celle du quart de finale tant attendu entre Rafael Nadal et Novak Djokovic, les légendes du circuit aux 41 titres du Grand Chelem à eux deux. Chacun y est allé de son commentaire sur l'horaire du match, l'espagnol martelant ne pas aimer jouer en soirée, et le serbe expliquant que ça ne le dérangeait pas. Le suspense a pris fin en début d'après-midi, les organisateurs dévoilant le détail de la journée de demain.

Nadal - Djokovic en session de nuit !

Malgré sa volonté de jouer en journée, Rafael Nadal, treize fois vainqueur Porte d'Auteuil, n'a pas été écouté : son duel face à Novak Djokovic sera disputé en session de nuit, à partir de 21h sur le court Philippe Chatrier. Une décision qui signifie que c'est Amazon, par l'intermédiaire de sa plateforme Prime Video , qui diffusera exclusivement le match, malgré la pression de France Télévisions , le diffuseur historique du tournoi, qui insistait en coulisses pour avoir les droits de retransmission. Afin de permettre à un maximum de personnes d'assister à ce combat des légendes, Prime Video diffusera la partie gratuitement et sans aucune restriction. Il n'y aura pas besoin de créer un compte pour se délecter d'un match qui s'annonce grandiose.