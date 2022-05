Tennis

Tennis : Nadal, Djokovic... Jour ou nuit, la polémique enfle à Roland-Garros

Publié le 30 mai 2022 à 12h35 par Arthur Montagne

Depuis de nombreuses années, la construction d'un toit sur le court central et donc la perspective de disputer des night sessions étaient très attendues à Roland-Garros. Il faut dire que l'Open d'Australie et l'US Open ont lancé cette mode. Mais contrairement à l'Australie et aux Etats-Unis, les matches de nuit ne font pas l'unanimité à la Porte d'Auteuil. Loin de là. Entre, la guerre des diffuseurs, le froid et l'humidité qui change la qualité de la terre battue, les joueurs s'agacent.

C'est un sacré casse-tête qui s'offre à Amélie Mauresmo, nouvelle directrice de Roland-Garros. En effet, elle va devoir gérer de la programmation des quarts de finale du haut de tableau qui regroupe les trois grands favoris du tournoi : Novak Djokovic, Rafael Nadal et Carlos Alcaraz. Avec l'installation du toit sur le court Philippe-Chatrier et l'arrivée des night sessions, Roland-Garros s'est aligné sur l'Open d'Australie et l'US Open. Cependant, les ressentis ne sont pas les mêmes puisque Rafael Nadal, qui affrontera Novak Djokovic en quart de finale mardi, a d'ores et déjà rappelé qu'il n'aimait pas jouer de nuit. « Je n'aime pas les sessions de nuit, je l'ai déjà dit. Je n'aime pas jouer sur terre battue la nuit. Il y a l'humidité qui est plus élevée. La balle est plus lente et les conditions peuvent être très lourdes quand il fait froid. Je pense que cela fait une grande différence de jouer au tennis le jour ou la nuit sur terre battue », assurait l'Espagnol qui brigue une 14e victoire à Roland-Garros. Evidemment, de son côté, Novak Djokovic préférerait affronter un Rafael Nadal de nuit, dans des conditions moins favorables au Majorquin. Mais le Serbe, facile vainqueur de Diego Schwartzman (6-1, 6-3, 6-3), espère surtout que la voix des joueurs sera plus entendue. « En tant que joueurs de haut niveau, nous avons des demandes, mais ces demandes ne sont pas toujours acceptées. Le directeur du tournoi, la télévision, les diffuseurs, au bout du compte, ce sont eux qui décident. Vous devez simplement vous adapter à cela. Évidemment, en fonction de qui vous jouez, parfois c'est favorable de jouer la nuit et parfois c'est mieux de jouer le jour. Il n'y a pas de standard ou de formule qui fonctionne toujours à chaque fois. Même si j'ai historiquement très bien joué et gagné beaucoup de matchs sous les projecteurs des différents Grands Chelems, en particulier en Australie », a confié Djokovic dans des propos rapportés par L'EQUIPE .

Après Nadal et Djokovic, Alcaraz aussi en a marre de jouer la nuit

Mais tout cela devrait tout de même dépendre des diffuseurs. Et un nouvel acteur a fait son apparition depuis l'année dernière, à savoir Prime Video , détenteur exclusif des droits des matches de nuit sur le court central. Et évidemment, la perspective de diffuser le choc entre Rafael Nadal et Novak Djokovic doit être alléchante pour Prime Video , mais de son côté, France Télévisions possède des arguments solides pour convaincre Amélie Mauresmo. « Roland, c'est le patrimoine du sport français, au même titre que le Tour du France. Est-ce qu'on imagine l'étape de l'Alpe d'Huez diffusée sur une chaîne payante et donc inaccessible à la grande majorité des téléspectateurs ? Là on parle aussi du match le plus attendu du tournoi. Et je pense au gamin fou de tennis dont les parents n'ont ni les moyens de l'amener à Roland ni ceux de s'offrir les abonnements TV. Ne pas leur proposer ce match-là, qui fait la promotion du tennis et du tournoi, c'est une grande responsabilité quand même », a expliqué Nicolas Mahut dans les colonnes de L'EQUIPE, plaidant donc clairement pour une programmation du choc entre Nadal et Djokovic de jour. Cela signifierait donc que l'autre quart de finale passerait en night session.



Mais là encore, cela risque de poser problème. Et pour cause l'autre quart de finale est également une très belle affiche qui oppose Carlos Alcaraz à Alexander Zverev. Jusque-là, rien ne semble s'opposer au fait que ce match se déroule de nuit, sauf que le jeune espagnol a déjà disputé deux night sessions vendredi dernier face à Sebastian Korda au 3e tour puis ce dimanche face à Karen Khachanov. Il n'envisage donc pas de le faire une troisième fois de suite. « Ça ne me paraîtrait pas juste de rejouer de nuit. On va se dire les choses honnêtement : j'ai déjà joué deux fois de nuit. Je ne dis pas que ça me dérange de jouer de nuit mais j'ai moins de temps de récupération, tout se termine tard… Au mieux, tu finis à minuit. Mais ensuite, il faut rentrer, dîner, faire du physio, essayer de se reposer malgré toute l'adrénaline du match. C'est plus compliqué de récupérer. Être de nuit la troisième de fois de suite, ça me paraîtrait injuste », assure la tête de série numéro 6 du tournoi. La dernière option serait donc de diffuser l'un des quarts de finale du tableau féminin en soirée, ce qui ne semble pas être la priorité de Prime Video qui sept fois sur huit a préféré choisir un match chez les hommes. C'est donc un énorme casse-tête qui s'offre à Amélie Mauresmo pour sa première année à la direction de Roland-Garros. « Je pense même que cette décision sera un marqueur essentiel de la première année d'Amélie Mauresmo en tant que directrice du tournoi », lance même Nicolas Mahut.