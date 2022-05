Tennis - Roland-Garros : Les regrets de Gaston après son élimination !

Tennis

Éliminé par Holger Rune 3 sets à 0 en 16e de finale de Roland-Garros, Hugo Gaston, dernier Français en lice, a exprimé des regrets quant à son élimination. Il a notamment évoqué l’énorme soutien du public français, qui n’a malheureusement pas suffi à inverser la tendance. Une grande déception pour le jeune Français de 22 ans dont l’avenir reste à écrire.

Ce samedi, le public français donnait de la voix sur le court Philipe-Chatrier ! Hugo Gaston, dernier Français en lice après l’élimination de Gilles Simon, était fortement acclamé par les personnes présentes dans les tribunes lors de son entrée sur le terrain. Le jeune Français de 22 ans faisait face à Holger Rune, le Danois de 19 ans, 40e à l'ATP. Malheureusement, c’est le Scandinave qui s’est imposé en 3 sets sans trop trembler (6-3, 6-3, 6-3). Une fin de tournoi brutale pour Hugo Gaston qui n’a pas pu s’empêcher d’exprimer des remords et surtout une énorme déception au terme de la rencontre.

Dans des propos rapportés par Eurosport , Hugo Gaston, élogieux vis-à-vis du public, est revenu sur sa performance, évoquant également ses regrets : « C'était un match très compliqué, je suis assez déçu de moi. Il y a de l'énervement parce qu'il y avait de quoi faire mieux. Gagner, je ne sais pas, mais faire un meilleur résultat. Le public a fait son match, il a été très bon. Je n'ai pas su leur rendre ça, c'est aussi pour ça que je suis déçu de moi parce que le public était vraiment à fond jusqu'à la fin. Je n'ai pas réussi à lancer une bonne dynamique. Le public a été fantastique du début à la fin. C'était quand même très sympa de jouer devant un stade comme ça malgré la défaite ». Si Hugo Gaston reste frustré par son élimination, le Français de 22 ans a tout de même réalisé un bon parcours à Roland-Garros.

The Great Dane 🇩🇰@holgerrune2003 records his best result at a Grand Slam with a 6-3, 6-3, 6-3 victory over Hugo Gaston.#RolandGarros pic.twitter.com/TPCdstE75v