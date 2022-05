Tennis

Tennis : Le coup de gueule de Nadal après sa victoire à Roland-Garros !

Publié le 27 mai 2022 à 23h35 par Axel Cornic

Rafael Nadal a passé le 3e tour ce vendredi en battant le Néerlandais Botic van de Zandschulp (6-3, 6-2, 6-4), mais n’a pas du tout été satisfait de la programmation de son match.

C’est une rencontre qui a beaucoup fait parler ce vendredi... mais pas vraiment pour le tennis. S’il a tranquillement assuré sa victoire face Botic van de Zandschulp dans la soirée, Rafael Nadal n’était pas vraiment le centre des attentions sur le court Suzanne-Lenglen. Présent dans les travées, Zinedine Zidane a en effet attiré les regards et certains lui ont même lancé des messages liés à son avenir, puisque comme nous vous l’avons expliqué sur le10sport.com il est le favori pour le poste de coach du PSG. Pourtant, Nadal s’est bien qualifié pour la suite, avec un possible duel avec Novak Djokovic qui semble se profiler.

« Je n'aime pas jouer sur terre battue la nuit »