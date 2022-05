Tennis

Tennis : Djokovic donne son favori pour Roland-Garros !

Publié le 21 mai 2022 à 14h35 par La rédaction mis à jour le 21 mai 2022 à 14h42

Tenant en titre de Roland-Garros et vainqueur du dernier grand tournoi de préparation à Rome, Novak Djokovic, numéro un mondial, est attendu au tournant dans ce tournoi. Lors d’une interview, le serbe s’est confié sur son favori lors de cette édition.

Le Champion est de retour ! L’année dernière, Novak Djokovic, 34 ans, remportait son 19e Grand Chelem après avoir vaincu le Grec Stephanos Tsitsipas dans une finale épique (3 sets à 2). Vainqueur lors de l’ATP de Rome il y a quelques jours, le Serbe est déterminé et voudrait s’offrir une nouvelle fois le Grand chelem français. Mais la concurrence est rude, Raphaël Nadal ou encore le jeune Alcaraz semblent également en grande forme.

«On doit toujours mettre Nadal en premier»

Lors d’une interview accordée au média de Roland-Garros, Djokovic s’est confié sur son favori : « On parle des favoris pour Roland-Garros et la terre battue. On doit toujours mettre Nadal en premier compte tenu de ses résultats. Notamment dans ce tournoi . » Avant d’évoquer la montée en puissance d’Alcaraz : « Alcaraz, vous le savez, de toute évidence, au cours des 4 ou 5 derniers mois, il est vraiment incroyable en tennis masculin. Il a des résultats fabuleux. Il fait des bonds dans le classement. Il a des résultats phénoménaux pour quelqu'un de son âge. Il a fait vraiment un bond quantique vers l'avant au cours des 5 ou 6 derniers mois ». Des duels au sommet qui promettent dans ce tournoi qui s’annonce passionnant.