Tennis

Roland-Garros : Chiffres, primes … Tout ce qu’il faut savoir sur l’édition 2022

Publié le 18 mai 2022 à 13h35 par La rédaction

Alors que les qualifications sont en cours, le 1er tour de Roland-Garros débutera le dimanche 22 mai, voici l’essentiel à savoir sur l’édition 2022.

Nous sommes à quelques jours du deuxième grand chelem de la saison, un tournoi qui aura son poids d’histoire. Roland-Garros est sur le point de lancer sa 121ème édition, voici les informations essentielles à savoir sur les internationaux de France 2022.

Les chiffres à retenir

14 : Alors qu’il a déjà remporté le tournoi à treize reprises, Rafael Nadal peut soulever son 14ème Roland-Garros. Le Majorquin sera évidemment le grand favori de la compétition. Depuis son premier titre en 2005, seuls 3 autres joueurs ont remporté la compétition. Il s’agit de Roger Federer, Novak Djokovic et Stan Wawrinka. Vainqueur de l’Open d’Australie en début de saison, Nadal espère enchaîner avec un deuxième Grand Chelem consécutif. Seule inquiétude, l'Espagnol souffre d’une blessure au pied gauche qui l’a handicapé à Rome lors de sa défaite face à Denis Shapovalov. À suivre …



21 : Tenant du titre ainsi que vainqueur à deux reprises du tournoi, Novak Djokovic est l’un des principaux favoris. Le Serbe a l’occasion de remporter son 21ème titre du Grand Chelem et donc d’égaler le record de Rafael Nadal. Un record qui bien sûr trotte dans la tête de Djokovic qui a pour objectif de finir sa carrière avec le plus de Grands Chelems. Après un début de saison plus que compliqué où il n’a pas pu participer à l’Open d’Australie ainsi qu’à la tournée américaine du mois de mars à cause de son statut vaccinal, Novak Djokovic va mieux. La tournée sur terre battue avait mal commencé par une défaite dès son entrée en lice face à Alejandro Davidovich Fokina. Le Serbe a enchaîné ensuite par une finale à Belgrade puis une demi-finale à Madrid et enfin un titre à Rome sans perdre un set pour finir en beauté. Le numéro 1 mondial monte en puissance et atteint son pic de forme au meilleur moment.



13 : Jo-Wilfried Tsonga va disputer son 13ème et dernier Roland-Garros en simple messieurs. Ce sera même le dernier tournoi de sa carrière. À l’âge de 37 ans, le Manceau a annoncé qu’il prendrait sa retraite à l’issue de Roland-Garros, lui qui n’est pas épargné par les blessures depuis plusieurs années. Pour rappel, Tsonga a été 5ème mondial en 2012, il a également remporté 18 titres dans sa carrière dont 2 masters 1000 à Bercy et Toronto. Pendant une décennie il a porté le tennis français avec Gaël Monfils. Son meilleur résultat à Roland-Garros est une demi-finale atteinte à deux reprises en 2013 et 2015. Le Français espère un dernier frisson avant de tirer sa révérence.



27 : C’est le nombre de Français engagés dans le tableau principal de l’édition 2022. 15 dans le tableau masculin et 12 dans le tableau féminin.



0 : C’est le nombre de français parmi les têtes de série dans les tableaux homme et femme. Gaël Monfils, numéro 1 français et 22ème mondial a annoncé son forfait pour Roland-Garros suite à une blessure au talon droit. C’était la seule tête de série tricolore sur la quinzaine. Alors que pour la première fois depuis plus de 50 ans il n’y avait aucun Français dans le tableau principal de Rome, cette fois-ci c’est la première fois au 21ème siècle qu’il n’y aura aucune tête de série française à Roland-Garros. Les temps sont durs pour le tennis français ….

Jo-Wilfried Tsonga battu pour sa dernière apparition à l'Open Parc de Lyon mais honoré par les organisateurs du tournoi. Beaucoup d'émotions pour le joueur français avec ses proches. #lequipeTENNIS pic.twitter.com/hj775Bg70P — L'ÉQUIPE (@lequipe) May 16, 2022

Les primes du tournoi

Les primes cumulées pour Roland-Garros 2022 seront de 43,6 millions d'euros, soit une augmentation de plus de 6,8% par rapport à l’avant la pandémie (2019).



Les vainqueurs du simple masculin et féminin recevront chacun 2,2 millions d'euros. Les perdants du premier tour en simple gagneront 62 000€, soit une augmentation de 35% par rapport à 2019 et de 3% par rapport à 2021.



Les participants au tableau final des doubles masculin et féminin connaîtront une augmentation de 6,1% par rapport à 2019, les vainqueurs toucheront 580 000€.