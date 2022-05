Tennis

Tennis : Les adieux de Simon à Roland-Garros !

Publié le 28 mai 2022 à 19h35 par Axel Cornic

Battu par Marin Cilic ce samedi (6-0, 6-3, 6-2), Gilles Simon a salué Roland-Garros, où il a disputé son dernier match. Après Léolia Jeanjean et Alizé Cornet, il est donc le troisième représentant français à quitter la compétition, en attendant le résultat d’Hugo Gaston.

C’est un Roland-Garros émouvant auquel les spectateurs français assistent. Après la fin de carrière de Jo-Wilfried Tsonga, c’est un autre tricolore qui a tiré sa révérence ce samedi, avec Gilles Simon. Qualifié pour le 3e tour il a réalisé un petit exploit face à Pablo Carreno Busta puis Steve Johnson, mais n’a pu rien faire contre Marin Cilic, qui l’a largement battu en trois sets. Une défaite synonyme de dernier match à Roland-Garros pour le tennisman de 37 ans, qui a remporté la Coupe Davis en 2017 avec l’équipe de France.

« Roland-Garros ? Je retiens énormément de choses »