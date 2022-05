Tennis

Tennis - Roland-Garros : Gilles Simon revient sur la folle ambiance lors de son match !

Publié le 27 mai 2022 à 9h35 par La rédaction mis à jour le 27 mai 2022 à 9h41

Après sa qualification pour le troisième tour de Roland Garros, Gilles Simon a évoqué son ressenti par rapport à l’ambiance du court Philippe Chatrier qui l’a poussé vers la victoire.

Il ne s’attendait probablement pas à en arriver à ce stade de la compétition. Pour son ultime Roland-Garros, Gilles Simon, 158ème mondial, est parvenu à se hisser au troisième tour du tournoi en écartant Steve Johnson en trois sets (7-5, 6-1, 7-6 (6)). A 37 ans, « Gillou » savoure ses derniers matchs sur la terre battue parisienne, et a évoqué la chaude ambiance qui régnait sur le court Philippe Chatrier, ainsi que son impact sur son jeu.

« C’était plus difficile pour moi de communiquer avec la foule »