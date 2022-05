Tennis

Tennis : Carlos Alcaraz est soulagé après sa difficile victoire à Roland-Garros !

Publié le 26 mai 2022 à 15h35 par La rédaction mis à jour le 26 mai 2022 à 15h47

Vainqueur d’Albert Ramos-Viñolas en cinq manches, Carlos Alcaraz a dû batailler pour se qualifier au troisième tour de Roland-Garros. Après la rencontre, l’Espagnol de 19 ans a déclaré que cette victoire était « l’une des plus belles ».

Carlos Alcaraz ne s’attendait pas à un tel combat. Après un premier tour expéditif, l’Espagnol affrontait Albert Ramos-Viñolas. Mené deux sets à un, Alcaraz a dû sauver une balle de match pour rester dans la partie avant de s’imposer en cinq manches. Considéré comme l’un des outsiders pour la victoire finale sur ce Roland-Garros, le tennisman de 19 ans n’a pas rassuré mais a gagné.

« Aujourd’hui a été l’une de mes plus belles victoires »

« La chose la plus difficile dans le tennis est d’accepter que les choses ne se passent pas comme vous le souhaitez, à partir de là, il faut continuer à se battre, à s’améliorer, à aller chercher le match. Pour toutes ces choses, aujourd’hui a été l’une de mes plus belles victoires », a déclaré Carlos Alcaraz dans des propos relayés par We Love Tennis . Son histoire à Roland-Garros continue !