Tennis : L'énorme annonce de Carlos Alcaraz pour Roland-Garros !

Tennis

Grande révélation du tennis mondial, Carlos Alcaraz se présente à Roland-Garros avec l'étiquette de favori. Et malgré ses 19 ans, l'Espagnol est prêt à prendre ses responsabilités sur la terre battue parisienne…

19 ans seulement et déjà un grand ! Carlos Alcaraz a effectué son entrée dans le Grand Chelem de Roland-Garros, ce dimanche, en éliminant l’Argentin Juan Ignacio Londero par 3 sets à 0. Fortement acclamé par le public français et reconnu par ses concurrents comme un des favoris du tournoi, l’Espagnol s’est confié sur son ressenti.

Au micro d’ Europe 1 , Carlos Alcaraz a ainsi fait part de ses grandes ambitions pour Roland-Garros : « Je crois que je suis prêt à jouer un rôle à Roland-Garros ». Avant de revenir sur sa performance de l’année dernière « L'année précédente, c'était ma première participation à Roland-Garros. Je pense que j'ai joué quelques bons matches, mais j'étais un apprenti joueur qui se préparait pour l'avenir. L'année dernière, je suis venu pour jouer des matches, acquérir de l'expérience et je pense que cette année est différente. Cette année, je suis un meilleur joueur. J'ai grandi, j'ai beaucoup plus d'expérience ». Alcaraz semble donc confiant pour la suite et veut confirmer son statut de favori.

🗣 @alcarazcarlos03 "I'm reaching my dream"Hear from our No.6 Spaniard as he looks ahead to the next round after an impressive start to this year's tournament:#RolandGarros pic.twitter.com/3T6yVj0GXO