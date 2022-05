Tennis

Tennis : Rafael Nadal annonce la couleur avant Roland-Garros !

Publié le 21 mai 2022 à 9h35 par Amadou Diawara

Peu épargné par les pépins physiques ces derniers mois, Rafael Nadal ne sera pas à 100% à Roland-Garros. Interrogé sur ses chances de remporter un 14ème Grand Chelem français cette année, le Majorqin a lâché toutes ses vérités.

Diminué, Rafael Nadal se présente à Roland-Garros avec un statut différent. Habitué à être le grand favori pour remporter le Grand Chelem français, le Majorquin ne sera pas à 100% cette année. La faute à des pépins physiques qu'il traine depuis plusieurs mois. Interrogé sur ses chances de rafler un 14ème titre à Roland-Garros, Rafael Nadal a fait passer un message clair.

«Je ne pense pas être le favori du tout, mais...»

« Si je suis le favori à Roland-Garros ? Non, c'est sûr que non. Les résultats récents le montrent, mais c'est quelque chose qui ne m'a jamais vraiment inquiété. Quand j'étais favori, je ne me suis jamais considéré comme le favori. Je me suis toujours considéré comme l'un des candidats au titre ici. Mais aujourd'hui, vendredi, avant que le tournoi ne démarre, je ne pense pas être le favori du tout. Mais on ne sait jamais ce qu'il peut se passer (sourire) » , a confié Rafael Nadal dans des propos rapportés par L'Equipe .