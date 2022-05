Tennis

Tennis : La grande annonce de Roger Federer sur son retour !

Publié le 20 mai 2022 à 14h35 par La rédaction

Blessé depuis un an, Roger Federer devrait faire son retour pour la Laver Cup. Le Suisse s’est confié sur cette longue période sans jouer et son envie de retrouver les courts.

Le temps se fait long pour Roger Federer. Depuis sa blessure au genou à Wimbledon l’an dernier, le Suisse est écarté des terrains, soit près d’une année sans jouer au tennis. De nouveau forfait pour Roland Garros, Federer pourrait faire son retour pour la Laver Cup qui aura lieu en septembre. Et à l’écouter, l’attente semble interminable pour le tennisman de 40 ans qui enchaîne les entraînements pour récupérer de ses pépins physiques.

« Je me sens comme un cheval de course qui s’agite dans son box et qui veut s’élancer »

« Je poste peu de photos des entraînements éprouvants, car j’ai toujours été convaincu que cela allait de soi. Tout le monde s’entraîne dur. Je me suis juré que je ne serais pas complètement cassé à la fin de ma carrière. Plus tard, je veux skier avec les enfants, jouer au football avec des collègues. C’est pour cette raison que je fais maintenant aussi de la rééducation – pas seulement pour le tennis. Pour la vie après la carrière aussi. Concernant mon retour, je ne dois pas penser si loin. J’attends le feu vert des médecins. Je suis prêt à tout donner à nouveau. Je me sens comme un cheval de course qui s’agite dans son box et qui veut s’élancer. Cet été, j’espère pouvoir prendre mon envol. J’ai hâte de rentrer chez moi le soir après une dure journée d’entraînement et d’être complètement épuisé », a lâché Roger Federer dans des propos relayés par We Love Tennis .