Tennis

Tennis : Le clan Federer en remet une couche sur son grand retour !

20 mai 2022

Selon son agent, Roger Federer devrait faire son grand retour de blessure à la Laver Cup en septembre.

Forfait pour Roland-Garros, Roger Federer doit encore faire preuve de patience avant de pouvoir retrouver les courts. Comme l'a indiqué Tony Godsick, le maitre à jouer suisse devrait être de la partie à la Laver Cup (23-25 septembre) et il serait peu probable qu'il puisse rejouer avant ce tournoi.

Rendez-vous à la Laver Cup pour Roger Federer ?