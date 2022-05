Tennis

Tennis : L'annonce du clan Federer sur son grand retour !

Publié le 19 mai 2022 à 22h35 par La rédaction

Alors que Roger Federer est absent des courts depuis de longs mois maintenant, les rumeurs circulaient quant à un retour lors de la prochaine édition de Wimbledon. Cela pourrait finalement ne pas être le cas...

Les fans de tennis n’attendent qu’une chose, le retour de Roger Federer sur les terrains. La légende suisse, dont le dernier match l’opposant à Hurkacz se tenait en juillet dernier dans le cadre des quarts de finale de Wimbledon, espérait revenir pour participer au Grand Chelem londonien. Malheureusement, suite à sa dernière opération du genou, Federer ne pourra vraisemblablement pas se joindre à l’édition 2022.

« Il ne se précipitera pas pour revenir »