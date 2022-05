Tennis

Tennis : Djokovic, Nadal… Cette annonce forte sur le GOAT avant Roland-Garros !

Publié le 19 mai 2022 à 9h35 par Bernard Colas mis à jour le 19 mai 2022 à 9h37

Alors que Roland-Garros approche, Patrick Mouratoglou estime que le tournoi parisien est l’événement idéal pour permettre à Novak Djokovic d’égaler Rafael Nadal.

Après une année 2021 remarquable, durant laquelle il a remporté l’Open d’Australie, Roland-Garros et Wimbledon tout en se hissant jusqu’en finale de l’US Open, Novak Djokovic a subi un coup d’arrêt avec les événements survenus en Australie liés à son statut vaccinal. De quoi permettre à Rafael Nadal de s’imposer du côté du Melbourne Park, et de rentrer dans l’histoire avec 21 titres du Grand Chelem au total, contre 20 pour Djokovic. Roland-Garros se présente ainsi comme l’occasion parfaite pour Novak Djokovic d’égaler son rival espagnol aux yeux de Patrick Mouratoglou.

« D’énormes enjeux pour Djokovic à Roland-Garros »