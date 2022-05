Tennis

Tennis - Roland-Garros : Tsonga peut-il réussir un coup pour ses adieux ?

Publié le 18 mai 2022 à 19h35 par La rédaction

Après 18 ans de carrière, Jo-Wilfried Tsonga va prendre sa retraite à l’issue de cette édition 2022 de Roland-Garros. A quoi s’attendre alors pour cette grande dernière du Manceau ?

Jo-Wilfried Tsonga va disputer son 13ème et dernier Roland-Garros en simple messieurs. Ce sera même le dernier tournoi de sa carrière. À l’âge de 37 ans, le Manceau a annoncé qu’il prendrait sa retraite à l’issue de Roland-Garros, lui qui n’est pas épargné par les blessures depuis plusieurs années. Les Internationaux de France 2022 seront donc la dernière fois que l’on verra Tsonga sur un court de tennis.

Une carrière de champion

Jo-Wilfried Tsonga a remporté un total de 18 titres dans sa carrière, c’est le deuxième meilleur total français de l’histoire derrière Yannick Noah et ses 23 titres. Sa meilleure performance en Grand Chelem reste cette finale de l’Open d’Australie 2008 avec notamment cette fabuleuse victoire en demi-finale face à Rafael Nadal. Une finale malheureusement perdue derrière face à Novak Djokovic. Il a deux Masters 1000 à son palmarès avec Bercy 2008 et Toronto 2014. Son plus grand exploit reste peut-être d’avoir vaincu Roger Federer en quart de finale de Wimbledon 2011 en 5 sets après avoir été mené 2 sets à 0. Tsonga a remporté 45 victoires sur des joueurs du top 10, 19 sur des top 5 ! Ainsi que de multiples victoires face au trio légendaire Federer, Nadal et Djokovic. Il a réussi l’exploit de battre chacun d’entre eux en Grand Chelem. Le meilleur classement du Français aura été une 5ème place mondiale atteinte en 2012. Pendant une décennie, Tsonga a porté le tennis français avec Gaël Monfils.

Un joueur meurtri par les blessures

La carrière de Jo-Wilfried Tsonga a pris un tournant en 2018 avec cette blessure au genou gauche qui va l’éloigner des courts pendant sept longs mois. Ensuite ce sont les abdominaux puis les adducteurs qui empêchent le Français d’être compétitif. En 2019, Tsonga annonce qu’il est atteint de drépanocytose, une maladie qui l’handicape sur les longs déplacements en avion. En 2020, ce sont des blessures au bassin et au dos qui le perturbent puis en 2021 il se blesse au bras droit et au mollet droit ce qu’il l’oblige à mettre fin à sa saison prématurément. En avril 2022, le Français annonce donc qu’il prendra sa retraite après le tournoi de Roland-Garros. Un tournoi auquel il a pris part à douze reprises en simple messieurs avec comme meilleur résultat une demi-finale en 2013 et 2015. Une annonce faite sur les réseaux sociaux : « Depuis quelques semaines, j’ai décidé que j’allais arrêter à Roland cette année. J’ai mis du temps à prendre cette décision. Tous les jours depuis plusieurs années, il y a un moment dans la journée où je me dis " qu’est-ce que je fais, pourquoi je me fais du mal comme ça, est-ce qu’il y a encore une raison à ce que je fasse tous ces efforts ? Ma tête me dit " tu peux jouer toute ta vie ", mais le corps me rappelle que mes aptitudes à me dépasser ne sont plus là. Mon corps me dit " tu n’es plus capable d’aller plus loin que ce que je te donne". Avant, c’est ce que je faisais tous les jours ».

Roland-Garros, le dernier frisson