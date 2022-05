Tennis

Tennis - Roland-Garros : Le grand retour du roi Djokovic ?

Publié le 18 mai 2022 à 21h35 par La rédaction

Après un début de saison qui a marqué sa vie, Novak Djokovic retrouve petit à petit son tennis. Un retour en forme qui arrive à point nommé, quelques jours avant le début de Roland-Garros.

En raison de son refus de se faire vacciner contre le Covid-19, Novak Djokovic a vécu un début d’année très compliqué, se voyant notamment refuser l’entrée sur le territoire australien pour disputer l’Open d’Australie. Mais cela semble désormais être de l’histoire ancienne puisque Djokovic est de retour au top. De bon augure pour lui en vue de Roland-Garros…

Le cauchemar de Melbourne

Novak Djokovic a connu un début de saison cauchemardesque. Non vacciné, le Serbe n’a pas pu prendre part à l’Open d’Australie à cause du mandat de vaccination mis en place pour entrer sur le territoire australien. Bloqué à l’aéroport puis placé en rétention administrative, Djokovic n’a pas pu obtenir une dérogation pour participer au Grand Chelem australien. Représentant un risque sanitaire, le Serbe a été renvoyé chez lui sur décision de la cour fédérale australienne. Encore pire, il a dû regarder impuissant son rival Rafael Nadal remporter son 21ème Grand Chelem sans pouvoir lui faire barrage. Un feuilleton qui a duré une douzaine de jours entre le 4 et le 16 janvier. Novak Djokovic avait alors reçu de nombreux soutiens dans son pays, les Serbes n’ayant pas apprécié la manière dont leur champion a été traité. Le président serbe Aleksandar Vucic n’y était pas allé par quatre chemins : « Pendant dix jours, ils l'ont tourmenté, on peut même dire qu'ils l'ont torturé, car ce n'était pas seulement sur le plan mental mais aussi sur le plan physique ».

Un mental de champion