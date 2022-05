Tennis

Tennis - Roland-Garros : Alcaraz peut-il devenir le nouveau Nadal ?

Publié le 18 mai 2022 à 20h35 par La rédaction

Carlos Alcaraz est la nouvelle sensation de la planète tennis. Le jeune prodige espagnol est destiné à devenir grand, très grand. Au point de faire aussi bien que son compatriote Rafael Nadal ?

Natif d'El Palmar, un bourg localisé près de Murcie dans le sud-est de l'Espagne, Carlos Alcaraz est l’étoile montante du tennis mondial. À seulement 19 ans, il marche sur l’eau en 2022. Le jeune prodige espagnol est quasiment injouable. Il a pris une autre dimension lors de la saison sur terre battue faisant de lui l’un des grands favoris pour Roland-Garros. Des performances qui lui ont valu d’être comparé à un certain Rafael Nadal.

Précoce comme Nadal

À tout juste 15 ans, Carlos Alcaraz signait sa première victoire dans un tournoi Challenger à Alicante en avril 2019. En 2020, il faisait sensation en s’offrant le 41ème joueur mondial Albert Ramos-Vinolas lors du tournoi ATP 500 de Rio de Janeiro alors qu’il n’avait seulement que 16 ans. Il devient le plus jeune joueur à remporter un match sur le circuit ATP depuis 2013 et par la même occasion le plus jeune à battre un top 50 depuis 2003. À titre de comparaison, Rafael Nadal avait remporté son tout premier match sur le circuit ATP à l’âge de 15 ans sur la terre battue de Majorque. Il devient le cinquième joueur à remporter trois tournois Challenger avant 18 ans en compagnie de Félix Auger-Aliassime, Novak Djokovic, Juan Martín Del Potro et Richard Gasquet. En fin de saison, Alcaraz est élu révélation de l’année par l’ATP. Il explose aux yeux du grand public lors de l’US Open 2021 où il a éliminé le numéro 3 mondial Stefanos Tsitsipas au 3ème tour au cours d’une bataille de 5 sets et 4H11 de jeu. Ce jour-là, Carlos Alcaraz a écrit l’histoire en devenant le plus jeune joueur à battre un top 3 mondial en Grand Chelem depuis Michael Chang en 1989.



2022 est l’année de l’explosion pour Carlos Alcaraz. Vainqueur à Rio, Miami, Barcelone et Madrid, le jeune prodige espagnol écrase tout sur son passage. Il a déjà remporté 4 titres cette saison, c’est mieux que tout autre joueur sur le circuit. C’est lors du Masters 1000 de Madrid qu’il a choqué le monde du tennis en venant à bout de Rafael Nadal en quart de finale puis de Novak Djokovic en demi-finale en trois sets. Deux gros combats face à deux des meilleurs joueurs de tous les temps remportés au mental. Carlos Alcaraz est ainsi devenu le tout premier joueur de l’histoire à vaincre Nadal et Djokovic dans un même tournoi sur terre battue. Deux grands exploits à tout juste 19 ans qui lui ont permis d’intégrer le top 10 du classement ATP. Il est devenu le plus jeune joueur à intégrer le top 10 depuis Rafael Nadal en 2005. Le 25 avril 2005, Rafael Nadal est entré dans le top 10 après avoir remporté le tournoi de Barcelone. Le 25 avril 2022, Carlos Alcaraz est entré dans le top 10 après avoir remporté le tournoi de Barcelone. Hasard ou coïncidence ? L’avenir nous le dira !

« Alcaraz est déjà plus mature »