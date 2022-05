Roland-Garros

Tennis : Quelles sont les favorites de Roland-Garros ?

Publié le 18 mai 2022 à 12h35 par La rédaction

L’édition 2022 de Roland-Garros débutera le 22 mai prochain du côté de la Porte d’Auteuil. Des joueuses sont en pleine forme, d’autres moins. Quelles sont les favorites de la compétition dans le tableau féminin ?

Alors que nous sommes au cœur de la saison sur terre battue, le grand rendez-vous approche. En effet, les qualifications de Roland-Garros débutent cette semaine et la quinzaine parisienne promet déjà. Le tableau principal débutera le dimanche 22 mai, ce sera la 121ème édition des internationaux de France. Alors quelles sont les favorites pour soulever la coupe Suzanne Lenglen lors de l’édition 2022 ?

Iga Swiatek, l’inarrêtable

Elle est la grande favorite pour remporter la compétition. La numéro 1 mondiale est sur une série totalement époustouflante de cinq titres consécutifs. Depuis fin février, elle a tout raflé : Doha, Indian Wells, Miami, Stuttgart et Rome. Une domination sans partage de la Polonaise qui reste sur 28 victoires consécutives. Elle n’a plus connu la défaite depuis le 16 février dernier à Dubaï, c’était face à Jelena Ostapenko. Le record de victoires consécutives au 21ème siècle appartient à Venus Williams avec 35. Championne en 2020, Iga Swiatek tentera de gagner son deuxième Roland-Garros … à seulement 20 ans.

🏆 Doha🏆 Indian Wells🏆 Miami🏆 Stuttgart🏆 Rome➡️ 28 victoires consécutives➡️ 23 victoires sans perdre un set➡️ 56 sets marqués, 5 sets perdus➡️ 5,4 jeux perdus par match en moyenne➡️ 5 titres de suite🇵🇱 Iga Swiatek est intouchable. — Quentin Moynet (@QuentinMoynet) May 15, 2022

Simona Halep, l’expérience

Alors qu’elle avait bien débuté la saison en remportant le WTA de Melbourne, Simona Halep connaît une saison moyenne. Un huitième de finale à l’Open d’Australie puis une demi-finale à Indian Wells, la saison sur dur s’est avérée plutôt positive. Lors de la saison sur terre battue plus particulièrement à Madrid et Rome, la Roumaine n’a pas atteint une fois les demi-finales. Retombée à la 19ème place mondiale, Simona Halep reste une spécialiste de la terre battue et à 30 ans elle a assez d’expérience pour être une candidate sérieuse à la victoire finale. Pour rappel, elle a atteint à trois reprises la finale à Roland-Garros en 2014, 2017 et 2018. L’année 2017 fût la bonne puisqu’elle y a soulevé le trophée.

Paula Badosa, le style Sharapova

Paula Badosa qui a explosé lors de la saison 2021 figure aujourd’hui à la 3ème place, elle a même atteint la 2ème place le mois dernier. Bien qu'elle ne connaisse pas sa meilleure saison sur terre battue avant Roland-Garros avec des résultats décevant à Madrid et Rome, elle s'est imposée comme une joueuse de haut niveau capable d'aller très loin dans la plupart des tournois auxquels elle participe. L’espagnole a remporté le WTA de Sidney cette saison avant d’atteindre les demi-finales à Indian Wells. L’année dernière, elle avait atteint les quarts de finale du côté de la Porte d’Auteuil.

Ons Jabeur, la folie tunisienne

C’est l’une des joueuses les plus en formes du moment, Ons Jabeur réalise une très bonne saison sur terre. Elle a notamment remporté le plus gros titre de sa carrière à Madrid. Finaliste à Rome face à Iga Swiatek mais également à Charleston, la Tunisienne arrive en pleine confiance à Roland-Garros. Elle pointe à la 6ème place mondiale, son meilleur classement en carrière. À 27 ans, Jabeur qui est dans la forme de sa vie ne pouvait pas rêver d'une meilleure dynamique en arrivant à Roland-Garros. Elle sera l’une des sérieuses outsiders qui sur une quinzaine peut battre n’importe qui.

Maria Sakkari, le réveil ?

Maria Sakkari a connu un déclic la saison dernière qui s’est confirmé par une demi-finale à Roland-Garros. Actuellement classée 4ème mondiale, la Grecque a raté ses tournois sur terre battue avec une élimination au 2ème tour à Madrid et en quart de finale à Rome. Cela dit, elle a battu Swiatek à Paris l'année dernière alors que la Polonaise était championne en titre et favorite. Si elle retrouve sa forme du début de saison qui lui avait permis de se hisser jusqu’en finale à Indian Wells, elle peut faire un très beau parcours à Roland-Garros.



Si Iga Swiatek est largement favorite pour soulever la coupe Suzanne Lenglen à l’issue de la quinzaine, un bon nombre de joueuse peuvent surprendre. Pour rappel, la Polonaise était tenante du titre et favorite l’an dernier avant de s’incliner en quart de finale face à Maria Sakkari. Bis repetita ?