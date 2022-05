Tennis

Tennis : Ces 3 choses que vous ne savez pas sur Roland-Garros

Publié le 19 mai 2022 à 18h35 par La rédaction

L’édition 2022 des internationaux de France débute dans quelques jours. Alors que le tournoi parisien regorge de secret, voici 3 choses que vous ne savez pas sur Roland-Garros.

Le deuxième tournoi du Grand Chelem de la saison débute dans quelques jours, plus précisément le 22 mai. Ce sera la 121ème édition de Roland-Garros et certaines éditions ont été plus marquantes que d’autres.

Un journaliste a arbitré un match

C'est lors de l'édition 1970, que s'est déroulée une scène impossible à imaginer de nos jours. En l'absence de juge arbitre, c'est un journaliste spécialisé en tennis, Alain Deflassieux, qui s'est chargé d'arbitrer une rencontre du tournoi. En 1970, le journaliste Alain Deflassieux a joué ce rôle pour une rencontre du premier tour. Un moment inédit dans l’histoire de Roland-Garros. C’était un lundi 25 mai, premier jour des Internationaux de France. Alain Deflassieux est un jeune journaliste pour le magazine Tennis de France et croise alors l’arbitre Jacques Dorfmann. Alors qu’il n’y a pas d’arbitre disponible à la pause-déjeuner, ce dernier lui demande s’il est tout simplement d’accord pour arbitrer la rencontre du premier tour entre le Tchèque Stefan Koudelka et l'Américain Danny O'Bryant. Une proposition assez hors du commun qu’il a finalement acceptée.

Le match le plus long a duré plus de 6 heures

Le match le plus long de l’histoire du tournoi a eu lieu en 2004 entre Fabrice Santoro et Arnaud Clément. Le match a été une rude bataille en 5 sets qui se terminera par une victoire de Santoro au bout de 6H33 de jeu. Le match le plus long de toute l'histoire du tournoi parisien est comme un symbole un match opposant deux joueurs français. C’était le 25 mai 2004, Arnaud Clément et Fabrice Santoro se retrouvent donc au premier tour de Roland-Garros. Un grand spectacle est prévu mais également un dilemme pour le public français qui va perdre un des meilleurs joueurs français à l’issue de ce match. Sous la chaleur du Court Suzanne Lenglen, les deux joueurs se livrent une longue bataille, une très longue bataille. Après un marathon de six heures et 33 minutes, joué sur deux jours, Santoro s’impose, après avoir sauvé deux balles de match, 6-4 6-3 6-7 3-6 16-14. Il s’agit à l’époque du match le plus long de tous les temps, dépassant de 11 minutes le précédent record établi en 1982 par John McEnroe et Mats Wilander lors d’un match de Coupe Davis. La marque de Santoro et Clément a depuis été battue par John Isner et Nicolas Mahut, au premier tour de Wimbledon en 2011 (11 heures et 5 minutes, 6-4, 3-6, 6-7, 7-6, 70-68).

Une finale s’est jouée un lundi

C'est en 2012, que Rafael Nadal et Novak Djokovic ont vu leur finale être repoussée au lendemain, alors que la tradition veut que la finale se joue un dimanche. Ce jour-là, le 10 juin 2012, Rafael Nadal et Novak Djokovic s’affrontent en finale de Roland-Garros. Elle sera toutefois interrompue par la pluie alors que l’Espagnol menait par deux sets à un (6-4, 6-3, 2-6, 1-2). Les conditions climatiques ne permettant pas au match de reprendre, la suite de la finale est finalement reportée à … lundi. Après 1973, pour la deuxième fois de l’histoire de Roland-Garros, la finale se jouera un lundi. Devant un nouveau public, Nadal domine Djokovic 7-5 dans le quatrième set pour remporter son septième Roland-Garros, battant ainsi le record de l’ère Open de Bjorn Borg et ses six titres.