Tennis

Tennis : Ces jeunes cracks qui pourraient enflammer Roland-Garros

Publié le 19 mai 2022 à 20h35 par La rédaction

Roland-Garros débutera le dimanche 22 mai du côté de la Porte d’Auteuil. Chaque année de nombreux jeunes joueurs et joueuses dépassent leurs limites dans ce type d’évènement. On vous les présente.

Les Internationaux de France sont sur le point de débuter. C’est dans ces grands rendez-vous que des jeunes talents écrivent les premières grandes lignes de leur histoire, des matchs qui changent à jamais la trajectoire d’une carrière. Qui sont ces jeunes talents à suivre particulièrement durant la quinzaine ?

Jannik Sinner

Jannik Sinner a remporté cinq titres dans sa jeune carrière devenant ainsi le plus jeune joueur masculin à y parvenir depuis Novak Djokovic en 2007. L'intrépidité, le sang-froid et le revers puissant sont quelques-unes des meilleures qualités de l'Italien, le joueur de 20 ans possédant une maturité au-delà de ses années.

Cori Gauff

Annoncée comme la future Serena Williams, Coco Gauff n’a que 18 ans et figure déjà à la 18ème place mondiale. C’est la plus jeune joueuse à remporter le titre en simple et en double lors d'un même tournoi WTA depuis Maria Sharapova en 2004. En 2019, alors qu’elle n’a que 16 ans, elle bat Venus Williams au 1er tour de Wimbledon devenant la plus jeune à remporter un match en Grand Chelem depuis Ana Kournikova en 1996. Coachée par son père, Cori travaille également avec Patrick Mouratoglou, l'entraîneur de Serena Williams.

Emma Raducanu

Emma Raducanu est un nom que l’on ne peut plus oublier après sa victoire historique et inattendue à l'US Open l'année dernière. La joueuse de 19 ans est devenue la première joueuse issue des qualifications à remporter un tournoi du Grand Chelem. Mais depuis elle a eu du mal à confirmer, la jeune Britannique a été gênée par un certain nombre de blessures. Raducanu est également sans entraîneur à l’aube de ce Roland-Garros. À elle de prouver que sa victoire à l’US Open n’était pas un coup de chance.

Carlos Alcaraz

L'Espagnol de 19 ans a explosé sur la scène du tennis masculin cette année, entrant dans le top 10 et remportant de récentes victoires sur Rafael Nadal et Novak Djokovic. Carlos Alcaraz a prouvé qu'il pouvait battre les meilleurs des meilleurs et qu'il est en pleine forme. Cependant, en Grand Chelem la pression et l’intensité sont différentes et réaliser des performances identiques relève du miracle à cet âge-là.

Clara Tauson

Clara Tauson est l'une des jeunes joueuses les plus excitantes du circuit. À tout juste 19 ans, elle a remporté 3 titres la saison dernière qui lui ont permis de se hisser jusqu’à la 33ème place mondiale en février dernier. À l'Open d'Australie, elle a poussé la future finaliste Danielle Collins dans une bataille en trois sets au troisième tour. Elle est sans doute la joueuse danoise la plus prometteuse depuis Caroline Wozniacki.

Iga Swiatek

Actuellement sur une série folle de 28 victoires consécutive, Iga Swiatek pourrait confirmer son statut de meilleure joueuse du monde avec une victoire à Roland-Garros. Devenue numéro 1 mondiale après la retraite surprise d’Ashleigh Barty, la joueuse de 20 ans a rapidement affirmé sa domination malgré son âge en remportant les récents tournois de Miami et d'Indian Wells. Swiatek était une championne inattendue à Roland-Garros en 2020, désormais elle fait partie des favorites.