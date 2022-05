Tennis

Tennis : Dans quel état débarque réellement Nadal à Roland-Garros ?

Publié le 20 mai 2022 à 21h35 par La rédaction

Roland-Garros débute ce dimanche du côté de la Porte d’Auteuil. Rafael Nadal, vainqueur de la compétition à treize reprises est l’un des favoris. Mais dans quel état arrive-t-il à Paris ?

Rafael Nadal, dont le palmarès lui a valu une statue d'acier à Roland-Garros, devrait être considéré comme le favori s'il est en forme. Un problème au pied pourrait être la plus grande menace pour un 14ème titre à Roland-Garros début juin. Cette blessure empêche l’Espagnol de retrouver la forme dont il a besoin pour aller au bout de cette quinzaine.

Des problèmes de blessures

Nadal, qui est à la chasse d'un 22e titre en Grand Chelem, affiche toujours un très bon niveau. À 35 ans, il l’a prouvé à l'Open d'Australie plus tôt cette année en décrochant un nouveau titre. Mais des pépins physiques sont venus le contrarier après ce sacre. Il a subi une fracture de stress à la côte lors de la tournée américaine qui l’a écarté des courts pendant plusieurs semaines. Le gaucher n'est revenu à la compétition qu’à Madrid ce mois-ci. Cette préparation pour Roland-Garros ne s’est pas du tout passée comme il l’avait prévu puisque Nadal a été battu par Carlos Alcaraz (19 ans) en quart de finale à Madrid avant de s'incliner face au Canadien Denis Shapovalov au troisième tour du Masters de Rome, rencontre durant laquelle il semblait fortement diminué, et ses déclarations en conférence de presse d'après-match n’ont évidemment pas rassuré grand monde : « Je suis un joueur qui vit avec une blessure, ce n'est pas nouveau. Malheureusement, mon quotidien est difficile, honnêtement. Même comme ça, j'essaie... ça peut être frustrant de ne pas pouvoir m'entraîner de la bonne manière. »

« J’arrête de faire des prédictions sur Nadal »