Tennis : Nadal, Djokovic... L'énorme sortie de Zverev sur Roland-Garros !

Publié le 20 mai 2022 à 15h35 par Amadou Diawara

En lice pour Roland-Garros, Alexander Zverev s'est prononcé sur ses chances de titre. Et, comme il l'a expliqué lui-même, l'Allemand se méfie grandement de Rafael Nadal et de Novak Djokovic cette année.

Monté peu à peu en puissance ces dernières saisons, Alexander Zverev ne compte pas faire de la figuration à Roland-Garros. Toutefois, il est conscient qu'il devra se frotter à deux ogres du circuit pour remporter le Grand Chelem français. Présent en conférence de presse, Alexander Zverev a d'ailleurs fait part de son admiration pour Rafael Nadal, qui a activé le mode Roland-Garros, avant d'afficher sa méfiance concernant Novak Djokovic.

«On est allé voir Rafael Nadal à l’entraînement avec mon père, c’est fou»

« Je ne peux pas écarter Rafael Nadal. On est allé le voir à l’entraînement avec mon père, c’est fou. J’ai l’impression qu’il est chez lui ici, que quand il est à Roland‐Garros, naturellement, il tape 30% plus fort dans la balle. C’est dingue. Après je sais aussi que Novak (Djokovic) est aussi monté en puissance de façon impressionnante et il a surtout très bien joué à Rome. Me concernant, je suis satisfait même si je n’ai pas pu accrocher un titre. Je me suis surtout amélioré à chaque sortie, et ça, c’est important » , a confié Alexander Zverev.