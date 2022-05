Tennis

Tennis : Les 5 plus grands records de Roland-Garros

Publié le 20 mai 2022 à 19h35 par La rédaction

Roland-Garros est l’un des évènements les plus historiques de l’histoire du tennis. Ce tournoi a plusieurs records qui seront difficiles à chercher.

Nous sommes à l’aube du deuxième Grand Chelem de la saison. La terre battue est une surface qui demande de l’exigence, et de nombreux records ont été établis sur celle de Roland-Garros. Voici les cinq plus grands.

Record de titres : 13

Alors qu’il a déjà remporté le tournoi à treize reprises, Rafael Nadal peut soulever son 14ème Roland-Garros. Björn Borg arrive en seconde position après avoir remporté le tournoi à 6 reprises. Depuis le premier titre de Nadal en 2005, seuls trois autres joueurs ont remporté la compétition. Il s’agit de Roger Federer, Novak Djokovic et Stan Wawrinka. Vainqueur de l’Open d’Australie en début de saison, Nadal espère enchaîner avec un deuxième Grand Chelem consécutif.

Le match le plus long : 6H33

Le match le plus long de l’histoire du tournoi a eu lieu en 2004 entre Fabrice Santoro et Arnaud Clément. Le match fut une rude bataille en 5 sets qui se termina par une victoire de Santoro au bout de 6H33 de jeu. Tout un symbole puisque cette rencontre opposait deux joueurs français. Le 25 mai 2004, Arnaud Clément et Fabrice Santoro se retrouvent donc au premier tour de Roland-Garros. Un grand spectacle est prévu mais le public français, qui va perdre l'un des meilleurs joueurs tricolores à l’issue de ce match, est confronté à un dilemme. Sous la chaleur du Court Suzanne Lenglen, les deux joueurs se livrent une longue, très longue bataille. Après un marathon de six heures et 33 minutes, joué sur deux jours. Santoro s’impose, après avoir sauvé deux balles de match, (6-4 6-3 6-7 3-6 16-14). Il s’agit à l’époque du match le plus long de tous les temps, dépassant de 11 minutes le précédent record établi en 1982 par John McEnroe et Mats Wilander lors d’un match de Coupe Davis. Un record qui a depuis été battu par John Isner et Nicolas Mahut, au premier tour de Wimbledon en 2011 (11 heures et 5 minutes, 6-4, 3-6, 6-7, 7-6, 70-68).

Plus jeune joueuse à avoir remporté le tournoi : 16 ans

Le samedi 9 juin 1990, Monica Seles remportait le tournoi de Roland-Garros. Les plus belles secondes de sa carrière. À seulement 16 ans et 6 mois, la Yougoslave, qui avait survolé la saison sur terre battue, s’adjugeait son premier titre du Grand Chelem sur la terre battue parisienne. Une finale où elle terrasse Steffi Graf en deux manches. Trente-deux ans plus tard, celle qui a joué un rôle majeur dans l’évolution du tennis féminin reste la plus jeune gagnante de l’épreuve hommes et femmes confondus.

Plus vieux joueur à avoir remporté le tournoi : 34 ans

Depuis la victoire de l'Espagnol Andrés Gimeno en 1972 à 34 ans et 10 mois, aucun joueur n'a soulevé la Coupe des Mousquetaires à cet âge. Alors qu’il aura 36 ans le 3 juin prochain, Nadal pourrait effacer dès cette année Gimeno de ce record vieux de 50 ans.

Le match le plus court du tableau masculin : 1H00

Le 27 mai 1993, Thierry Champion (172e mondial) affrontait l'Espagnol Sergi Bruguera (11e). Le Français s’était fait étriller en trois sets secs (6-0, 6-0, 6-0) en soixante minutes chrono. La triple bulle, cette rencontre reste aujourd'hui encore le match le plus court de l'histoire du tournoi.