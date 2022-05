Tennis

Tennis - Roland-Garros : Le clan Djokovic se prononce sur un futur duel contre Nadal !

Publié le 23 mai 2022 à 10h35 par Thibault Morlain

Si tout se passe bien pour eux, Rafael Nadal et Novak Djokovic se retrouveront en quart de finale à Roland-Garros. Un affrontement qui en fait déjà saliver plus d’un et l’entraîneur du Serbe s’est prononcé sur ce duel.

Ce lundi, Rafael Nadal et Novak Djokovic font leur entrée en lice à Roland-Garros. Ayant déjà remporté le Grand Chelem parisien à 13 reprises, l’Espagnol se présente en favori. C’est aussi le cas du Serbe, de retour à son meilleur niveau après un début d’année compliqué. Mais il n’y aura qu’un vainqueur à Roland-Garros. D’ailleurs, Nadal et Djokovic pourraient se retrouver bien avant la finale. Etant dans la même partie de tableau, c’est en quart de finale qu’ils pourraient s’affronter. Un choc déjà très attendu par les fans de tennis.

« Ça sera sûrement le plus grand quart de finale de l'histoire de Roland »

A l’occasion d’un entretien accordé à L’Equipe , Goran Ivanisevic, entraîneur de Novak Djokovic, s’est prononcé sur ce possible quart de finale face à Rafael Nadal à Roland-Garros. « Ils se sont déjà joués tellement de fois. Il y a deux ans, ils se sont rencontrés ici en finale, l'an dernier en demies, et maintenant en quarts. Ça sera peut-être le premier tour l'an prochain (sourire). Rafa, pas Rafa, Novak a besoin de se concentrer sur lui. Il faut déjà arriver en quarts et c'est là qu'ils penseront à ce match. Et ça sera sûrement le plus grand quart de finale de l'histoire de Roland. Je vous l'avais dit l'an dernier, ici, il vaut mieux rencontrer Rafa ailleurs qu'en finale, et je le pense encore. Rafa en finale de Roland, il est dur à battre », a-t-il lâché.