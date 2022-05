Tennis : Le terrible constat de Thiem après sa défaite à Roland-Garros !

Tennis

Alors que Dominic Thiem a subi une nouvelle défaite, celui-ci songe à retourner à un niveau inférieur afin de renouer avec la victoire.

Éloigné des courts pendant 10 mois en raison d’une déchirure au poignet, Dominic Thiem vit un retour compliqué. En effet, l’Autrichien s’est incliné lors du premier tour de chacun des six tournois qu’il a disputé, notamment à Roland-Garros. Opposé au Bolivien Hugo Dellien, le numéro 194 mondial n’a pas fait le poids, lui qui a perdu en 3 sets (6-3, 6-2, 6-4). Alors que ce dernier est désormais très loin du niveau qui était le sien lors de ses deux finales consécutives à Paris, en 2018 et 2019, le joueur de 28 ans pense qu’il va devoir retourner disputer des tournois challengers.

Après sa défaite à Roland-Garros, Dominic Thiem a évoqué sa série noire. Selon lui, il va falloir retourner à un niveau inférieur avant de retrouver le devant de la scène. « Peut‐être qu’il va falloir que je retourne en challengers pour pouvoir gagner des tournois. Bien sûr, avoir une victoire m’aiderait beaucoup ! Mais si je suis honnête envers moi‐même, j’ai perdu tous les matchs que j’ai joué pour le moment et surtout j’étais assez loin de pouvoir gagner. Je ne pense pas vraiment à ça. Pour le moment, j’essaie de m’améliorer, ça va venir » a confié l’Autrichien, dans des propos relayés par We Love Tennis .

Who's the man? 👉@hugo_dellien puts an end to Dominic Thiem's campaign, sailing past the Austrian 6-3, 6-2, 6-4.#RolandGarros pic.twitter.com/931n5Z0NGb