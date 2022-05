Tennis

Tennis : Cet énorme coup de gueule sur Wimbledon !

Publié le 22 mai 2022 à 12h35 par La rédaction

Vendredi dernier, les hautes instances de WTA et ATP ont annoncé leur décision de ne pas attribuer de points sur le tournoi de Wimbledon. Une décision faisant écho au refus de participation des joueurs et joueuses russe au tournoi londonien. Cette décision fait grand bruit, notamment chez certains joueurs désavantagés…

C’est annoncé ! Le Grand Chelem de Wimbledon ne rapportera pas de points ATP. Cette décision, pour le moins historique, vient du fait que le comité du tournoi anglais refuse l’inscription des joueurs et joueuses russes et biélorusses tant que la guerre en Ukraine continuera. Dans un communiqué, l’ATP a déclaré : « Si rien ne change, c'est avec un immense regret et à contre-cœur que nous ne voyons pas d'autres possibilités que de retirer les points ATP à Wimbledon . ». Cependant, en décidant de retirer les points du classement de la précédente édition, il y a de gros perdants.

« Vous êtes sérieux ? »

En effet, cette décision ne va pas faire beaucoup d’heureux, à commencer par le 60e mondial, Márton Fucsovics, qui s’était hissé en quart de finale de la dernière édition, en surprenant tout le monde. Une performance qui ne comptera pas dans le classement. Dans un communiqué Instagram , le joueur s’est indigné : « Pas de points à Wimbledon, mais ceux de 2021 vont être perdus sans qu’on ne puisse les défendre. Vous êtes sérieux ? Je vais passer de 60e à 130. Merci ! ». Un coup de gueule compréhensible d’autant que le Hongrois ne serait pas la seule victime, le Serbe Novak Djokovic pourrait également perdre sa place de n°1.