Tennis - Roland-Garros : Le tennis français va-t-il encore toucher le fond ?

Publié le 20 mai 2022 à 22h35 par La rédaction

Alors que le tennis français n’avance plus, Roland Garros approche à grand pas. Le grand chelem parisien lancera sa 121ème édition ce dimanche.

L’édition 2022 de Roland-Garros débute le 22 mai prochain du côté de la Porte d’Auteuil. Alors que nous sommes au cœur de la saison sur terre battue, le grand rendez-vous approche. Quelles sont les chances tricolores sur cette quinzaine ? Faisons le point.

Le tennis français au plus mal

Alors qu’il se portait plutôt bien sur la dernière décennie grâce aux performances de Jo-Wilfried Tsonga, Gaël Monfils, Gilles Simon et Richard Gasquet, le tennis tricolore connaît un creux aujourd’hui. Pour cause, la période de « domination » des quatre mousquetaires est arrivée à son terme. Derrière, la nouvelle génération emmenée par Corentin Moutet, Hugo Gaston et Ugo Humbert a du mal à s’imposer sur le circuit principal. Lors de l’édition 2021, aucun français n’avait atteint le 3ème tour de Roland-Garros dans le tableau masculin et féminin.



Jo-Wilfried Tsonga et Gilles Simon prendront officiellement leur retraite à la fin de la saison. Tsonga (37 ans) est 267ème au classement ATP. Le Manceau est perturbé par les blessures depuis plusieurs années et n’a remporté aucun match sur terre battue sur le circuit principal cette saison. L’édition de Roland-Garros 2022 sera le tout dernier tournoi de sa carrière. Gilles Simon a également 37 ans. Tout comme Tsonga, le Niçois ne compte aucune victoire au compteur cette saison sur terre battue. De son côté, Richard Gasquet, qui pointe à la 75ème place mondiale, n’a participé à aucun des trois Masters 1000 sur terre battue que sont Monte-Carlo, Madrid et Rome. Benoit Paire, quant à lui, est retombé à la 67ème place mondiale et n’a remporté aucun match sur terre battue sur le circuit principal. L’Avignonnais a été sorti au 1er tour à Monte-Carlo et à Madrid avant de chuter prématurément en qualifications à Rome. Corentin Moutet, Hugo Gaston et Ugo Humbert n'ont pas eu davantage de réussite. Ainsi, il n’y avait aucun joueur français dans le tableau final du masters 1000 de Rome. Une première depuis 1971…



Chez les femmes, Alizée Cornet n’a remporté aucun match à Madrid et Rome. Retombée à la 73ème place mondiale, Caroline Garcia arrive à Roland-Garros sans avoir disputé un match sur terre battue. Pire, elle n’a plus joué un match depuis deux mois, c’était à Miami.

Monfils, une absence qui fait très mal

Gaël Monfils avait démarré la saison d’une main de maître avec un titre à Adelaïde suivi d’un quart de finale à l’Open d’Australie. À Indian Wells en mars, il s’est offert Daniil Medvedev, qui était numéro 1 mondial, en 3 sets. Mais aujourd’hui, Monfils n’est pas en grande forme. Gêné par une blessure au talon, le Parisien n’a disputé que le tournoi de Madrid sur terre battue où il s’est incliné au 2ème tour face à Novak Djokovic. Demi-finaliste en 2008, quart de finaliste en 2009, 2011 et 2014, Monfils performe plutôt bien à Paris. Mais la sentence est finalement tombée, le Français va devoir faire l’impasse sur son tournoi favori pour soigner sa blessure.



Il y a 27 Français engagés directement dans le tableau principal de Roland-Garros cette année. 15 dans le tableau masculin et 12 dans le tableau féminin. Il n’y aura aucune tête de série tricolore sur les deux tableaux suite au forfait de Gaël Monfils. Le numéro 1 français et 22ème mondial était la seule tête de série tricolore sur la quinzaine. Pour la première fois au 21ème siècle, il n’y aura donc aucune tête de série française à Roland-Garros. Les temps sont durs pour le tennis tricolore …



Le tennis tricolore est malade, les résultats sont plus qu’insuffisants et la nouvelle génération a du mal à se faire une place. Malheureusement, seul Gaël Monfils semblait être capable d’aller en deuxième semaine de ces internationaux de France pour éviter de revivre le cauchemar de l’édition 2021 avec 0 Français présent au 3ème tour.