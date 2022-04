Tennis

Tennis : L’aveu de Dominic Thiem sur sa forme actuelle !

Publié le 28 avril 2022 à 18h35 par La rédaction mis à jour le 28 avril 2022 à 18h36

Alors que sa période difficile s’est étendue sur l’année 2022, Dominic Thiem a fait un point sur sa forme actuelle à un mois de Roland Garros.

Depuis sa victoire à l’US Open en 2020, Dominic Thiem est sur une pente descendante. Comme si le succès lui avait brûlé les ailes. Considéré comme l’un des pionniers de la nouvelle génération, l’Autrichien est dans le dur depuis plus d’un an. Entre un niveau décevant et des blessures qui s’enchaînent, Dominic Thiem peine à se sortir de cette situation. A un petit mois de Roland Garros, il a fait un point sur sa forme actuelle.

«Chaque jour, je remarque que je deviens plus fort»