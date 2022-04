Tennis

Tennis : Le terrible aveu de Zverev après sa défaite surprenante…

Publié le 27 avril 2022 à 20h35 par La rédaction

Battu à la surprise générale par Holger Rune, le numéro 70 mondial, Alexander Zverev s’est excusé auprès de ses fans, venus en nombre le soutenir à Munich.

Attendu comme l’un des favoris pour l’ATP 250 de Munich, Alexander Zverev a surpris tout le monde, mais pas dans le bon sens. Dès le premier tour, la tête de série numéro 3 s’est fait surprendre par Holger Rune (6-3, 6-2), le 70ème joueur mondial. Une défaite inattendue qui est venu doucher les espoirs du public bavarois. Après la rencontre, Alexander Zverev s’est excusé auprès de ses fans.

«C’est le pire match de mes six, sept dernières années»