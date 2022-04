Tennis

Tennis : Tsitsipas revient sur sa grosse victoire contre Zverev !

Publié le 16 avril 2022 à 21h35 par La rédaction

Après avoir disposé de Diego Schwartzman au tour présent, Stefanos Tsitsipas a battu Alexander Zverev en deux sets. Le Grec n’a pas caché sa joie après cette très belle victoire.

Vainqueur au bout du suspens contre Diego Schwartzman en quart de finale, Stefanos Tsitsipas a remis le couvert au tour suivant. Opposé à Alexander Zverev, le champion olympique, le Grec a été très sérieux et l’a emporté en deux sets (6-4, 6-2). Une victoire synonyme du retour en grande forme de Stefanos Tsitsipas, de bon augure à un gros mois de Roland Garros.

«J’ai dû mettre mon âme en jeu»