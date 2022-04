Tennis

Tennis : L’adversaire de Djokovic annonce la couleur avant la finale !

Opposé à Novak Djokovic en finale de l’ATP 500 de Belgrade, Andrey Rublev s’est confié avant d’affronter le numéro 1 mondial.

Novak Djokovic va-t-il confirmer son retour en forme ? Après avoir galéré ces derniers mois, le Serbe est revenu à un bon niveau à l’occasion de l’ATP 500 de Belgrade. En finale, Novak Djokovic défiera Andrey Rublev. Un match au sommet qui s’annonce pour le numéro 1 mondial qui veut monter en puissance et engranger de la confiance avant de débarquer à Roland Garros. En face, Rublev sait que Novak Djokovic sera attendu.

«Il jouera à domicile, ce sera son moment»