Tennis

Tennis : Avant Roland-Garros, Rafael Nadal fait une grande annonce !

Publié le 26 avril 2022 à 19h35 par Bernard Colas

Alors que Roland-Garros approche, Rafael Nadal a confirmé son retour sur les courts, du côté de Madrid (1er mai – 8 mai).

Si la saison sur terre battue a débuté, Rafael Nadal prend son mal en patience avant de fouler sa surface de prédilection. L’Espagnol n’est plus apparu sur un court depuis la finale du tournoi d’Indian Wells il y a un mois en raison d'une fracture de fatigue aux côtes survenue pendant le tournoi. Une indisponibilité qui tombe mal à l’approche de Roland-Garros, mais sur Twitter , Rafael Nadal a annoncé son retour imminent.

« On se voit à Madrid »