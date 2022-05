Tennis

Tennis : Nadal, favori… L’annonce du clan Djokovic pour Roland-Garros !

Publié le 23 mai 2022 à 9h35 par Thibault Morlain

Si Novak Djokovic se présente à Roland-Garros en tant que numéro 1, le Serbe ne serait pas pour autant le favori comme l’a bien souligné son entraîneur.

Ce dimanche, le coup d’envoi de Roland-Garros a été donné. Alors que Carlos Alcaraz a notamment réussi son premier match, ce lundi, ce sont Rafael Nadal et Novak Djokovic qui vont débuter sur la terre battue parisienne. Déjà vainqueur à 13 reprises Porte d’Auteuil, l’Espagnol va tenter d’aller chercher un 14ème sacre. Mais attention bien évidement au Serbe, qui voudra remporter lui aussi son 21ème titre du Grand Chelem. Le duel entre Nadal et Djokovic s’annonce donc intense et l’entraîneur du Djoker s’est prononcé sur le sujet.

« Pour moi, il n'y a qu'un favori à Roland »

« Djokovic est-il le favori pur Roland-Garros ? Pour moi, il n'y a qu'un favori à Roland et c'est Nadal. Même avec ce qui s'est passé avec son pied à Rome, je le pense toujours. Blessé pas blessé, c'est toujours le favori ici. Il est ici chez lui, c'est SON court. Il connaît tous les bons rebonds, tous les mauvais rebonds, les moindres recoins. Qu'il joue bien ou mal, soleil ou pas, ça ne change rien », a lâché Goran Ivanisevic, entraîneur de Novak Djokovic, pour L’Equipe .