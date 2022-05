Tennis

Tennis : Richard Gasquet scelle son avenir après Roland-Garros !

Publié le 26 mai 2022 à 14h35 par La rédaction

Après sa défaite au deuxième tour de Roland-Garros, Richard Gasquet a rassuré ses fans en annonçant qu’il devrait être présent l’année prochaine.

Battu au deuxième tour de Roland-Garros, Richard Gasquet a dit adieu à ses rêves de deuxième semaine. A 35 ans, son avenir commence à poser question. Avec les annonces de Jo-Wilfried Tsonga et Gilles Simon, certaines personnes s’attendait à une potentielle retraite pour Richard Gasquet. Mais le Biterrois ne semble pas encore enclin à tirer sa révérence.

« Je pense que je serai là l’année prochaine »

Après sa défaite contre Sebastian Korda, Richard Gasquet a lâché un message clair sur son avenir. « Je pense que je serai là l’année prochaine. J’en suis à peu près sûr. On ne sait jamais ce qui peut arriver dans le tennis mais, en tout, cas l’envie est là de continuer ; je n’ai pas du tout envie de m’arrêter. Forcément, ce sera le niveau et en plus j’ai gagné des matchs quand même depuis le début de la saison, je suis toujours dans les 100 premiers. Tant que c’est le cas, je continuerai jusqu’au bout », a déclaré Gasquet dans des propos relayés par We Love Tennis .