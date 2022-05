Tennis

Tennis : Jo-Wilfried Tsonga revient sur l’émouvante cérémonie après son dernier match !

Publié le 25 mai 2022 à 15h35 par La rédaction

Battu au premier tour de Roland Garros, Jo-Wilfried Tsonga est officiellement à la retraite. Le Français est revenu sur la belle cérémonie auquel il a eu droit après la rencontre.

C’est désormais acté, Jo-Wilfried Tsonga a pris sa retraite. Battu par Casper Ruud au premier tour de Roland Garros, le Français a officiellement tiré sa révérence comme il l’avait annoncé. A l’image de sa carrière, son dernier match aura été disputé de bout en bout. Après la rencontre, Tsonga a eu droit à une belle cérémonie d’adieux. Et visiblement, le désormais ex-tennisman de 37 ans s’en souviendra.

« C’est un moment qui va rester gravé »

« Je savais qu’il allait se passer quelque chose quand on est venu me voir en me disant : ‘Est‐ce que tu voudrais faire quelque chose après '’ Je les ai tous envoyés chier – excusez‐moi l’expression – en leur disant : ‘Vous ne savez pas si c’est le dernier match.’ Et, deuxièmement, je n’avais pas envie de calculer. Je me doutais qu’il allait certainement se passer quelque chose, je ne savais pas quoi, je ne savais surtout pas avec qui. C’était assez touchant de voir mes premiers entraîneurs venir sur le court, même mes parents qui sont quand même relativement discrets. Je sais que ce n’est pas quelque chose qu’ils aiment faire, se mettre en avant, aller devant tout le monde. Même les gars, je savais que Gaël (Monfils) allait venir, il me l’avait dit, il n’a pas su tenir sa langue. (Rires). J’ai vécu le moment à fond et je me suis régalé. C’est un moment qui va rester gravé », a confié Jo-Wilfried Tsonga dans des propos relayés par We Love Tennis .