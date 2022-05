Tennis

Tennis : Le coup de gueule d’Andy Murray concernant Wimbledon !

Publié le 25 mai 2022 à 18h35 par Thibault Morlain

Alors que Wimbledon n’attribuera pas de points au classement ATP et WTA suite à l’exclusion des joueurs russes et biélorusses, Andy Murry a souhaité monter au créneau.

Cette année, le tournoi de Wimbledon sera différent des précédentes éditions. En effet, le Grand Chelem londonien a fait le choix de ne pas accueillir les joueurs et joueuses russes et biélorusses compte tenu de la guerre actuelle en Ukraine. Cela a d’ailleurs entraîné une très grosse décision puisqu’aucun point ne sera distribué au classement ATP et WTA. De quoi alors suscité de nombreuses réactions. Certains n’ont pas hésité à qualifier de Wimbledon comme le plus grand tournoi d’exhibition, ce qui n’a pas plus à Andy Murry.

« Wimbledon ne sera jamais une exhibition »

Sur Twitter , Andy Murray a ainsi poussé un énorme coup de gueule concernant Wimbledon. « Je suis le golf de très près et je n’ai aucune idée du nombre de points de classement que le vainqueur du Masters reçoit. Moi et mes amis aimons le football et aucun d’entre nous ne sait ou ne se soucie du nombre de points de classement qu’une équipe obtient pour avoir gagné la Coupe du monde. Mais je pourrais vous dire exactement qui a gagné la Coupe du Monde et le Masters. Je dirais que la plupart des gens qui seront sur le centre court à Wimbledon dans quelques semaines ne sauront pas ou ne se soucieront pas du nombre de points de classement qu’un joueur obtiendra pour avoir gagné un match du 3ème tour. Mais je vous garantis qu’ils se souviendront de qui a gagné. Wimbledon ne sera jamais une exhibition et ne ressemblera jamais à une exhibition », a lâché l’ancien numéro 1 mondial.