Tennis

Tennis : Novak Djokovic s’exprime sur le scandale de Wimbledon !

Publié le 24 mai 2022 à 9h35 par La rédaction mis à jour le 24 mai 2022 à 9h38

Récemment, l’ATP décidait de retirer les points pouvant être gagnés lors de Wimbledon. Une décision faisant écho au refus de faire participer les joueurs et joueuses de tennis russes, à cause de la guerre en Ukraine. Une décision qui a fait beaucoup réagir, et notamment Novak Djokovic, le N°1 mondial.

Sa réaction était vivement attendue ! Le Serbe Novak Djokovic, en tête du classement ATP et vainqueur de la précédente édition du grand Chelem de Wimbledon, s’est exprimé sur la décision polémique de l’ATP, visant le tournoi londonien. L'ATP a effectivement décidé de n'attribuer aucun point aux joueurs disputant le Grand Chelem sur gazon. Une décision qui est la conséquence de l'invasion russe en Ukraine puisque les organisateurs du Chelem sur gazon avaient alors annoncé, en soutien aux sanctions visant la Russie, d'empêcher les joueurs russes et biélorusses de participer au plus grand tournoi anglais de tennis.

Wimbledon a fait une erreur selon Djokovic

Interrogé en conférence de presse sur cette affaire et notamment sur le fait que la perte de points fait de lui un des grands perdants, le Serbe a soutenu la décision : « Sur un plan personnel, bien sûr, cela va m'affecter négativement. Mais j'ai eu des discussions avec le président de l'ATP et certains membres du conseil ces derniers jours. Je suis content que les joueurs et l'ATP se soient entendus, pour montrer aux Grands Chelems que, lorsqu'ils font une erreur- et Wimbledon en a fait une -il y a forcément des conséquences ». Le joueur est actuellement en lice pour tenter de remporter son 3ème sacre sur Roland-Garros.