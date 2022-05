Tennis

Tennis : Les énormes regrets de Federer pour Roland-Garros !

Publié le 23 mai 2022 à 20h35 par La rédaction

Toujours écarté des courts de tennis en raison de sa blessure, Roger Federer est heureux de sa progression, mais sait qu’il faudra encore du temps avant qu’il ne puisse faire son retour.

Ces dernières années ont été difficiles pour Roger Federer. En effet, ce dernier a régulièrement été éloigné des courts en raison de blessures au genou, et n’a plus joué depuis la dernière édition de Wimbledon, en juillet 2021. Toutefois, sa date de retour est toujours incertaine. Le Suisse attend cela impatiemment, mais ne veux pas presser les choses, comme il l’a lui-même confié : « Concernant mon retour, je ne dois pas penser si loin. J’attends le feu vert des médecins. Je suis prêt à tout donner à nouveau » . A 41 ans, celui-ci aurait aimé pouvoir participer à Roland-Garros, qui se tient en ce moment même, et note certains progrès dans sa rééducation.

« J'aurais aimé jouer à Roland-Garros ou à un autre tournoi maintenant »

Pour une interview accordée à la chaine néerlandaise NPO , Roger Federer a évoqué son état physique qui semble s’améliorer, même si son retour à la compétition parait lointain : « Ça va bien. Je veux dire : non, ça ne va pas bien. Mais je suis heureux de mes progrès. Même si j'aurais aimé jouer à Roland-Garros ou à un autre tournoi maintenant. Mais cela prendra du temps. Malheureusement, mon genou se dégrade depuis quelques années. Mais ça se passe très bien avec moi et ma famille. Donc tout est génial »