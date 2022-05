Tennis

Tennis : L'énorme hommage rendu par Nadal à Federer et à Djokovic !

Publié le 23 mai 2022 à 18h35 par La rédaction

Alors que la rivalité entre le trio composé de Roger Federer, Novak Djokovic et Rafael Nadal dure depuis de longues années, celle-ci a beaucoup aidé le Majorquin.

Si leurs carrières ne sont pas encore terminées, Roger Federer, Novak Djokovic et Rafael Nadal ont d’ores et déjà marqué l’histoire du tennis. A eux trois, ils ont remporté 61 titres du Grand-Chelem, à savoir 20 pour le Suisse et le Serbe, tandis que l’Espagnol en a gagné 21. Alors qu’ils ont pu fouler les courts à la même période, ceux-ci ont régulièrement été comparés et évoqués comme des rivaux. Selon le natif de Manacor, ces oppositions ont été très bénéfiques dans sa carrière.

« Je crois que nous avons fait des choses qui n’avaient jamais été faites »

Dans une interview accordée à France Inter , Rafael Nadal est revenu sur sa rivalité avec Novak Djokovic et Roger Federer : « J’aime à penser que mes motivations ont toujours été personnelles. Le fait d’avoir des rivaux aussi incroyables face à moi est quelque chose qui m’a toujours aidé à avoir une idée bien plus claire sur mon chemin. Savoir exactement quels sont les points à améliorer pour pouvoir faire face à ces adversaires avec de réelles possibilités de victoire. Je suis tout à fait conscient d’avoir été contemporain de deux grands joueurs de l’histoire de notre sport et je crois que nous avons fait des choses qui n’avaient jamais été faites »