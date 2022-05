Tennis

Tennis : Le clan Djokovic revient sur le sacre de Nadal en Australie !

Publié le 23 mai 2022 à 15h35 par La rédaction

Il y a quelques semaines, à l'Open d'Australie, Rafael Nadal remportait son 21ème titre du Chelem. Un record. N'ayant pas pu défendre ses chances, Novak Djokovic a assisté de loin à ce sacre. Ce qui n'a pas été simple pour le Serbe…

C’est en quête de titre que le Serbe Novak Djokovic se présente à Roland-Garros. Le Serbe, vainqueur de 20 Grands Chelems, tentera de rattraper son meilleur ennemi, Rafael Nadal qui, lui, porte son total à 21 titres. Le dernier sacre de Nadal remonte au 30 janvier dernier, à l'Open d'Australie, lorsque l’Espagnol avait effectué une légendaire remontée, gagnant la finale par 3 sets à 2 alors que celui-ci était mené 2-0. Un tournoi qui restera dans les mémoires puisque Novak Djokovic n’avait pas pu y participer. Le Serbe s'était, en effet, vu refuser l’accès en Australie en raison des mesures de sécurité liées au Covid-19. L’entraîneur de Djokovic est d'ailleurs revenu sur ce tournoi et notamment sur la finale rocambolesque de Rafael Nadal.

« J’ai un énorme respect pour lui ».